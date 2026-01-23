Физик считает, что обнаружил Бога: он находится на расстоянии 439 миллиардов триллионов км

Если верить американскому физику, Бог все это время находился в космосе.

Майкл Гильен, бывший физик из Гарварда утверждает, что у Бога может быть физическое местоположение во Вселенной. К сожалению для всех, кто надеется поговорить с Богом, по словам ученого, он находится на расстоянии около 439 миллиардов триллионов километров от нас. Прежде всего, следует пояснить, что это всего лишь предположение, а не наука. Гильен смешивает отрывки о Боге из христианской Библии с физической концепцией, известной как космический горизонт, чтобы обосновать свой аргумент о том, где может находиться Бог, пишет IFLScience.

Расширение Вселенной

Мы можем видеть только свет из глубокого космоса, который достиг Земли. Это значит, что существует предел того, какую часть Вселенной мы можем видеть. Это так называемая наблюдаемая Вселенная. Если бы Вселенная была статичной, то есть не меняла бы свои размеры, единственное, что мешало бы нам видеть очень далекие объекты в космосе — это время, необходимое свету, чтобы достичь Земли.

В статичной Вселенной со временем мы бы обнаруживали все больше и больше света от далеких объектов, и космический горизонт, то есть область Вселенной, которую мы можем наблюдать, увеличивался бы. В какой-то момент в далеком будущем остальная часть Вселенной стала бы для нас наблюдаемой.

Но мы живем не в статичной Вселенной, а в расширяющейся. Это значит, что со временем мы будет видеть все меньшую и меньшую часть Вселенной, а более далекие объекты навсегда останутся вне зоны нашей видимости.

Закон Хаббла гласит, что более далекие объекты удаляются от нас быстрее, чем объекты, которые находятся ближе, из-за постоянного расширения пространства между нами.

По мнению физика, там находится Бог

По словам Гильена, вот тут и начинается самое интересное. Теоретически, галактика, которая находится на расстоянии около 439 миллиардов триллионов километров от нас будет двигаться со скоростью 300 000 км/с, что соответствует скорости света. Это расстояние называется космическим горизонтом. Это значит, что мы никогда не сможем достичь космического горизонта, потому что, как объяснил Эйнштейн в своей теории относительности, только свет может двигаться со скоростью света. Поэтому вполне возможно, что рай и Бог находятся по ту сторону космического горизонта, говорит Гильен.

Свет с той стороны космического горизонта никогда не будет виден нам, поскольку промежуточная Вселенная расширяется быстрее, чем сам свет может распространяться. Гильен добавляет, что Библия утверждает, что рай предположительно населен бессмертными нематериальными существами. Он связывает это, пусть и косвенно, с космическим горизонтом.

По словам Гильена, согласно нынешним представлениям, за космическим горизонтом существует целая Вселенная. Но она навсегда скрыта от нас, потому что мы никогда не сможем достичь космического горизонта.

Также физик говорит, что астрономические наблюдения, а также специальная и общая теория относительности Эйнштейна указывают на то, что время останавливается на космическом горизонте. Там нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Но в отличие от времени, пространство существует на космическом горизонте и за его пределами. Это означает, что скрытая Вселенная за космическим горизонтом обитаема, и там могут находиться свет и светоподобные сущности.

Космический горизонт — это не физическое место

Но на самом деле ученые не так видят космический горизонт. Считается, что время не застывает на космическом горизонте. Свету, который находится непосредственно за этим горизонтом, потребовалось бы много времени, чтобы достичь Земли, но в конце концов он бы добрался сюда, пусть и с сильным красным смещением. Из-за расширения Вселенной это событие, каким бы оно ни было, кажется нам гораздо медленнее, поскольку свет растягивается к тому моменту, когда достигает нас.

Космические горизонты зависят от наблюдателя, а не являются физическим местом во Вселенной. Мы находимся на космическом горизонте какого-то места или какой-то внеземной цивилизации, и тем не менее время не останавливается для нас, и, насколько известно, мы не являемся богами для инопланетян.

Но Гильен считает, что все, что находится за космическим горизонтом могло предшествовать появлению Вселенной, а значит там может находится творец этой Вселенной. Утверждения Гильена о Боге выходят за рамки науки, ведь используемая им космологическая модель неверна, поскольку она рассматривает границу наблюдаемой Вселенной как физическое место.

