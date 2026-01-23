Фізик вважає, що виявив Бога: він перебуває на відстані 439 мільярдів трильйонів км

Якщо вірити американському фізику, Бог весь цей час перебував у космосі.

Майкл Гільєн, колишній фізик з Гарварду стверджує, що у Бога може бути фізичне місце розташування у Всесвіті. На жаль для всіх, хто сподівається поговорити з Богом, за словами вченого, він знаходиться на відстані близько 439 мільярдів трильйонів кілометрів від нас. Перш за все, слід пояснити, що це всього лише припущення, а не наука. Гільєн змішує уривки про Бога з християнської Біблії з фізичною концепцією, відомою як космічний горизонт, щоб обгрунтувати свій аргумент про те, де може перебувати Бог, пише IFLScience.

Розширення Всесвіту

Ми можемо бачити тільки світло з глибокого космосу, яке досягло Землі. Це означає, що існує межа того, яку частину Всесвіту ми можемо бачити. Це так званий спостережуваний Всесвіт. Якби Всесвіт був статичним, тобто не змінював би свої розміри, єдине, що заважало б нам бачити дуже далекі об'єкти в космосі — це час, необхідний світлу, щоб досягти Землі.

У статичному Всесвіті з часом ми б виявляли все більше і більше світла від далеких об'єктів, і космічний горизонт, тобто область Всесвіту, яку ми можемо спостерігати, збільшувався б. У якийсь момент у далекому майбутньому інша частина Всесвіту стала б для нас спостережуваною.

Але ми живемо не в статичному Всесвіті, а в тому, що розширюється. Це означає, що з часом ми бачитимемо все меншу і меншу частину Всесвіту, а більш далекі об'єкти назавжди залишаться поза зоною нашої видимості.

Закон Габбла свідчить, що більш далекі об'єкти віддаляються від нас швидше, ніж об'єкти, які розташовані ближче, через постійне розширення простору між нами.

На думку фізика, там знаходиться Бог

За словами Гільєна, ось тут і починається найцікавіше. Теоретично, галактика, яка знаходиться на відстані близько 439 мільярдів трильйонів кілометрів від нас, буде рухатися зі швидкістю 300 000 км/с, що відповідає швидкості світла. Ця відстань називається космічним горизонтом. Це означає, що ми ніколи не зможемо досягти космічного горизонту, тому що, як пояснив Ейнштейн у своїй теорії відносності, тільки світло може рухатися зі швидкістю світла. Тому цілком можливо, що рай і Бог знаходяться по той бік космічного горизонту, каже Гільєн.

Світло з того боку космічного горизонту ніколи не буде видно нам, оскільки проміжний Всесвіт розширюється швидше, ніж саме світло може поширюватися. Гільєн додає, що Біблія стверджує, що рай імовірно населений безсмертними нематеріальними істотами. Він пов'язує це, нехай і побічно, з космічним горизонтом.

Ми можемо бачити тільки світло з глибокого космосу, яке досягло Землі. Це означає, що існує межа того, яку частину Всесвіту ми можемо бачити Фото: IFLS

За словами Гільєна, згідно з нинішніми уявленнями, за космічним горизонтом існує цілий Всесвіт. Але він назавжди прихований від нас, тому що ми ніколи не зможемо досягти космічного горизонту.

Також фізик каже, що астрономічні спостереження, а також спеціальна і загальна теорія відносності Ейнштейна вказують на те, що час зупиняється на космічному горизонті. Там немає ні минулого, ні сьогодення, ні майбутнього. Але на відміну від часу, простір існує на космічному горизонті та за його межами. Це означає, що прихований Всесвіт за космічним горизонтом населений, і там можуть перебувати світло і світлоподібні сутності.

Космічний горизонт — це не фізичне місце

Але насправді вчені не так бачать космічний горизонт. Вважається, що час не застигає на космічному горизонті. Світлу, яке перебуває безпосередньо за цим горизонтом, знадобилося б багато часу, щоб досягти Землі, але врешті-решт воно б дісталося сюди, нехай і з сильним червоним зміщенням. Через розширення Всесвіту ця подія, якою б вона не була, здається нам набагато повільнішою, оскільки світло розтягується до того моменту, коли досягає нас.

Космічні горизонти залежать від спостерігача, а не є фізичним місцем у Всесвіті. Ми перебуваємо на космічному горизонті якогось місця або якоїсь позаземної цивілізації, і тим не менш час не зупиняється для нас, і, наскільки відомо, ми не є богами для інопланетян.

Але Гільєн вважає, що все, що знаходиться за космічним горизонтом, могло передувати появі Всесвіту, а отже, там може перебувати творець цього Всесвіту. Твердження Гільєна про Бога виходять за межі науки, адже космологічна модель, яку він використовує, є неправильною, оскільки вона розглядає кордон спостережуваного Всесвіту як фізичне місце.

