Земля пульсирует каждые 26 секунд: ученые не могут разгадать эту загадку последние 60 лет

Десятилетия назад ученые заметили, что наша планета издает крошечные сейсмический гул каждые 26 секунд. Однако с тех пор исследователям так и не удалось понять, почему. Впрочем, существует множество теорий.

В начале 1960-х годов геолог Джек Оливер впервые задокументировал странный пульс, который Земля издает каждые 26 секунд — он также известен как "микросейсм". В то время Оливер работал в Геологической обсерватории Ламонт-Доэрти Колумбийского университета и заметил этот шум, однако в то время не было современных приборов, которыми сейсмологи располагают сегодня, пишет Popular Mechanics.

С тех пор прошло 60 лет и ученые потратили много времени на прослушивание этого импульса и поиски его источника. Увы, спустя десятилетия нам все еще неизвестно, что именно создает эту странную сейсмическую загадку. Впрочем, за это время ученые выдвинули множество теорий, в том числе, возможными виновниками называют:

океанические волны;

вулканы;

нечто неизвестное.

Некоторые ученые считают, что этот гул вызван весьма прозаической причиной. Под мировыми океанами континентальный шельф действует как гигантский волнолом — граница на самом краю, например, североамериканского континентального массива, где самая высокая часть плиты обрывается в глубокую абиссальную равнину. Ученые предполагают, когда волны ударяются об это конкретное место на континентальном шельфе в Гвинейском заливе, возникает этот регулярный импульс.

Впрочем, другие эксперты считают, что на самом деле причина кроется в вулкане, расположенном очень близко к критической точке. По словам ученых, это происходит из-за того, что точка возникновения импульса подозрительно близка к вулкану на острове Сан-Томе в заливе Бонни. Аналогичный вулканический микросейсмический феномен уже хорошо задокументирован в Японии.

