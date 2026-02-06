Земля пульсує кожні 26 секунд: учені не можуть розгадати цю загадку останні 60 років

Десятиліття тому вчені помітили, що наша планета видає крихітні сейсмічні гули кожні 26 секунд. Однак відтоді дослідникам так і не вдалося зрозуміти, чому. Утім, існує безліч теорій.

На початку 1960-х років геолог Джек Олівер уперше задокументував дивний пульс, який Земля видає кожні 26 секунд — він також відомий як "мікросейсм". На той час Олівер працював у Геологічній обсерваторії Ламонт-Доерті Колумбійського університету і помітив цей шум, проте в той час не було сучасних приладів, які сейсмологи мають у своєму розпорядженні сьогодні, пише Popular Mechanics.

Відтоді минуло 60 років і вчені витратили багато часу на прослуховування цього імпульсу й пошуки його джерела. На жаль, через десятиліття нам все ще невідомо, що саме створює цю дивну сейсмічну загадку. Втім, за цей час вчені висунули безліч теорій, зокрема, можливими винуватцями називають:

океанічні хвилі;

вулкани;

щось невідоме.

Деякі вчені вважають, що цей гул викликаний вельми прозаїчною причиною. Під світовими океанами континентальний шельф діє як гігантський хвилелом — межа на самому краю, наприклад, північноамериканського континентального масиву, де найвища частина плити обривається в глибоку абісальну рівнину. Вчені припускають, коли хвилі вдаряються об це конкретне місце на континентальному шельфі в Гвінейській затоці, виникає цей регулярний імпульс.

Утім, інші експерти вважають, що насправді причина криється у вулкані, розташованому дуже близько до критичної точки. За словами вчених, це відбувається через те, що точка виникнення імпульсу підозріло близька до вулкана на острові Сан-Томе в затоці Бонні. Аналогічний вулканічний мікросейсмічний феномен уже добре задокументовано в Японії.

