Серцебиття Землі. Глибоко під Африкою виявили таємничий глибокий глибокий ритмічний пульс

Земля під Африкою, де континент повільно розривається на частини на ранніх стадіях формування нового океанічного басейну, повільно пульсує. Учені зафіксували глибокий ритмічний пульс у надрах планети.

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У потрійному стику Афар під Ефіопією під Африкою, де зустрічаються три тектонічні плити, розплавлена магма б'є по земній корі знизу, створюючи глибокий ритмічний пульс. Тут континент повільно розривається на частини на ранніх стадіях формування нового океанічного басейну, пише Science Alert.

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Серцебиття Землі

У новому дослідженні вчені відбирали зразки хімічних сигнатур вулканів навколо регіону, група під керівництвом геологині Емми Воттс з Університету Суонсі у Великій Британії сподівалася дізнатися більше про цей дикий процес.

Команда виявила, що мантія під Афаром не є однорідною або нерухомою — вона пульсує, і ці імпульси несуть у собі виразні хімічні сигнатури. Передбачається, що ці висхідні імпульси частково розплавленої мантії спрямовуються рифтовими плитами вище. Воттс вважає, що це важливо для того, що ми знаємо про взаємодію між надрами Землі та її поверхнею.

Тектонічна карта рифтової системи Афар Фото: чума

Динаміка Землі

Поверхня нашої планети перебуває в постійному процесі оновлення: тектонічні плити, на які розділена земна кора, не зафіксовані в положенні, а тому зміщуються, стикаються і навіть прослизають одна під одною. Місця, в яких вони зустрічаються, зазвичай є гарячими точками геологічної еволюції, в буквальному сенсі, з шаленою вулканічною активністю, що змінює поверхню знизу.

Стик Афар буквально є таким. Це точка, в якій зустрічається Аравійська, Нубійська та Сомалійська плити — кожна з них перебуває у своїх напрямках, залишаючи розширюваний люз під Афарським трикутником. Зрештою, як вважають науковці, кора тут стане настільки тонкою, що поверхня опуститься нижче за рівень моря, внаслідок чого утвориться новий океан біля Червоного моря.

Процес розпаду континентів

Дослідники вважають, що підйом мантії відіграє роль у процесі розпаду континентів, проте наше розуміння цього процесу дуже обмежене. На жаль, у людства немає технологій, щоб просто розкопати надра Землі й розглянути ближче. У результаті вчені зосередилися на тому, щоб вивчити матеріал, який був викинутий на поверхню Землі з мантії через вулкан.

Було зібрано 130 зразків вулканічної породи з регіону Афар і Головного Ефіопського розлому. Далі команда провела хімічний аналіз, використавши результати в поєднанні з наявними даними для проведення розширеного моделювання. Це дало змогу зрозуміти, що відбувається з активністю під Трикутником.

Результати показали виразні хімічні смуги, які повторюються по всій рифтовій системі, доставлені одним асиметричним шлейфом матеріалу, сформованим його середовищем, який виштовхується вгору з мантії. За словами співавтора дослідження, геолога Тома Гернона з Університету Саутгемптона, хімічні смуги припускають, що шлейф пульсує, подібно до серцебиття.

Команда вважає, що ці імпульси поводяться по-різному залежно від товщини плити та того, наскільки швидко вона розривається. Наприклад, у розломах, що швидко розширюються, як-от Червоне море, імпульси поширюються більш ефективно і регулярно, як імпульс вузькою артерією.

Схема плюма, прокладеного трьома рифтами Фото: Nature Geoscience

Чому це важливо?

Якщо результати вчених вірні, вони припускають, що мантійні плюми й апвелінги можуть формуватися динамікою тектонічних плит над ними. Відкриття може бути використано для формування майбутніх досліджень активності, яка безперервно перебудовує планету.

За словами іншого співавтора дослідження, геофізика Дерека Кейра з Університету Саутгемптона та Університету Флоренції в Італії, вони з колегами виявили, що еволюція апвелінгу глибинної мантії тісно пов'язана з рухом плит над ними. Це має глибокі наслідки для того, як ми інтерпретуємо поверхневий вулканізм, сейсмічну активність і процес розпаду континентів

Раніше Фокус писав про те, що Африка неминуче розколеться на дві частини та сформує шостий океан.