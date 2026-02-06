Все крупные галактики удаляются от Млечного Пути, кроме одной: обнаружена причина (фото)

Обширный слой темной материи может решить давнюю загадку того, почему соседняя галактика Андромеды движется к нам, в то время как другие наши соседи удаляются от Млечного Пути.

Астрономы выяснили, что структура локальной Вселенной удивительно плоская, и эта особенность может спасти нашу галактику Млечный Путь от столкновения с множеством других массивных соседних галактик. Но столкновения с одной галактикой, похоже, избежать не получится. Уже давно астрономы знают, что соседняя крупная галактика Андромеды приближается к Млечному Пути, что должно привести к, вероятно, неизбежному столкновению. Но в то же время другие крупные соседние галактики удаляются от Млечного Пути. Ученые считают, что решение этой загадки состоит в том, что обширный плоский слой темной материи притягивает эти галактики в глубокий космос. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Live Science.

Космическая загадка: что не так с галактикой Андромеды?

Движение галактик в расширяющейся Вселенной известно, как поток Хаббла. Он описывается законом Хаббла, названным в честь астронома Эдвина Хаббла, открывшего расширение Вселенной в 1920-х годах. Этот закон гласит, что галактики удаляются от Земли со скоростью, пропорциональной их расстоянию. Чем дальше находится галактика от нас, тем быстрее удаляется.

В то время как большинство крупных соседних галактик удаляются от Млечного Пути, галактика Андромеды, расположенная на расстоянии 2,5 млн световых лет, наоборот приближается к нам со скоростью 110 километров в секунду.

Интересно, что эти удаляющиеся галактики, похоже, сопротивляются огромному гравитационному притяжению нашей Местной группы, которая включает Млечный Путь, галактику Андромеды, галактику Треугольник и десятки меньших галактик.

Эта загадка существует уже более 50 лет. В середине прошлого века астрономы обнаружили свидетельства существования темной материи вокруг галактики Андромеды и Млечного Пути. Они подсчитали, что для того, чтобы обратить вспять расширение пространства этим двум галактикам потребовалась бы суммарная масса, намного превышающая массу всех их звезд вместе взятых.

Галактика Андромеды Фото: space.com

Оказалось, что значительная часть массы Млечного Пути и Андромеды содержится в гало из темной материи, окружающих каждую галактику и способствующих их быстрому сближению. Но это притяжение не влияет на соседние галактики за пределами Местной группы.

Авторы исследования говорят, что галактики, расположенные ближе, чем 8 миллионов световых лет, удаляются от нас медленнее, чем предсказывает закон Хаббла, в то время как галактики, расположенные дальше, удаляются быстрее, чем предсказывалось.

Распределение темной материи в локальной Вселенной. Галактика Андромеды и Млечный Путь показаны двумя оранжевыми пятнами в центре. 31 галактика за пределами Местной группы — голубыми точками. На левом изображении показан плоский слой темной материи и галактик сверху, а на правом — сбоку Фото: Live Science

Решение космической загадки: темная материя и пустоты

Чтобы выяснить причину, ученые создали моделирование локальной Вселенной. Они изучили взаимодействие между темной материей, Местной группой и удаляющимися галактиками, которые находятся за ее пределами на расстоянии около 32 миллионов световых лет.

Ученые моделировали эволюцию локальной Вселенной и воспроизвели определенные важные характеристики, наблюдаемые в соседних галактиках, включая массу, положение и скорость Андромеды и Млечного Пути, а также положение и скорость 31 галактики за пределами Местной группы.

Выяснилось, что масса, находящаяся сразу за пределами Местной группы, включая как темную и обычную материю, распределена в виде обширного плоского слоя, который простирается я на десятки миллионов световых лет.

Вид на слияние Млечного Пути и Андромеды, которое может наблюдаться на ночном небе Земли через 3,75 миллиарда лет Фото: NASA

Поскольку соседние галактики погружены в этот слой темной материи, любое гравитационное притяжение Местной группы уравновешивается гравитационным притяжением более удаленной массы в этом слое, притягивая галактики в глубокий космос подальше от Млечного Пути. Плоское распределение окружающей темной материи притягивает удаляет галактики от нас таким образом, что это компенсирует притяжение Млечного Пути и Андромеды, говорят ученые.

Также астрономы выяснили, что в областях выше и ниже слоя темной материи нет галактик. Подобные пустоты являются обычным явлением во Вселенной. Расположение пустот имеет решающее значение. В этих областях с низкой плотностью любые существующие структуры направляться в сторону Местной группы. Поэтому мы не видим никаких других объектов, которые приближаются к Млечному Пути, как это делает галактика Андромеды, потому что там просто нет галактик, которые могли бы это сделать.

В целом, моделирование точно воспроизвело распределение близлежащих галактик и пустот, тем самым ученые согласовали экспериментальные результаты с астрономическими наблюдениями.

