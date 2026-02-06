Все крупные галактики удаляются от Млечного Пути, кроме одной: обнаружена причина (фото)
Обширный слой темной материи может решить давнюю загадку того, почему соседняя галактика Андромеды движется к нам, в то время как другие наши соседи удаляются от Млечного Пути.
Астрономы выяснили, что структура локальной Вселенной удивительно плоская, и эта особенность может спасти нашу галактику Млечный Путь от столкновения с множеством других массивных соседних галактик. Но столкновения с одной галактикой, похоже, избежать не получится. Уже давно астрономы знают, что соседняя крупная галактика Андромеды приближается к Млечному Пути, что должно привести к, вероятно, неизбежному столкновению. Но в то же время другие крупные соседние галактики удаляются от Млечного Пути. Ученые считают, что решение этой загадки состоит в том, что обширный плоский слой темной материи притягивает эти галактики в глубокий космос. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Live Science.
Космическая загадка: что не так с галактикой Андромеды?
Движение галактик в расширяющейся Вселенной известно, как поток Хаббла. Он описывается законом Хаббла, названным в честь астронома Эдвина Хаббла, открывшего расширение Вселенной в 1920-х годах. Этот закон гласит, что галактики удаляются от Земли со скоростью, пропорциональной их расстоянию. Чем дальше находится галактика от нас, тем быстрее удаляется.
В то время как большинство крупных соседних галактик удаляются от Млечного Пути, галактика Андромеды, расположенная на расстоянии 2,5 млн световых лет, наоборот приближается к нам со скоростью 110 километров в секунду.
Интересно, что эти удаляющиеся галактики, похоже, сопротивляются огромному гравитационному притяжению нашей Местной группы, которая включает Млечный Путь, галактику Андромеды, галактику Треугольник и десятки меньших галактик.
Эта загадка существует уже более 50 лет. В середине прошлого века астрономы обнаружили свидетельства существования темной материи вокруг галактики Андромеды и Млечного Пути. Они подсчитали, что для того, чтобы обратить вспять расширение пространства этим двум галактикам потребовалась бы суммарная масса, намного превышающая массу всех их звезд вместе взятых.
Оказалось, что значительная часть массы Млечного Пути и Андромеды содержится в гало из темной материи, окружающих каждую галактику и способствующих их быстрому сближению. Но это притяжение не влияет на соседние галактики за пределами Местной группы.
Авторы исследования говорят, что галактики, расположенные ближе, чем 8 миллионов световых лет, удаляются от нас медленнее, чем предсказывает закон Хаббла, в то время как галактики, расположенные дальше, удаляются быстрее, чем предсказывалось.
Решение космической загадки: темная материя и пустоты
Чтобы выяснить причину, ученые создали моделирование локальной Вселенной. Они изучили взаимодействие между темной материей, Местной группой и удаляющимися галактиками, которые находятся за ее пределами на расстоянии около 32 миллионов световых лет.
Ученые моделировали эволюцию локальной Вселенной и воспроизвели определенные важные характеристики, наблюдаемые в соседних галактиках, включая массу, положение и скорость Андромеды и Млечного Пути, а также положение и скорость 31 галактики за пределами Местной группы.
Выяснилось, что масса, находящаяся сразу за пределами Местной группы, включая как темную и обычную материю, распределена в виде обширного плоского слоя, который простирается я на десятки миллионов световых лет.
Поскольку соседние галактики погружены в этот слой темной материи, любое гравитационное притяжение Местной группы уравновешивается гравитационным притяжением более удаленной массы в этом слое, притягивая галактики в глубокий космос подальше от Млечного Пути. Плоское распределение окружающей темной материи притягивает удаляет галактики от нас таким образом, что это компенсирует притяжение Млечного Пути и Андромеды, говорят ученые.
Также астрономы выяснили, что в областях выше и ниже слоя темной материи нет галактик. Подобные пустоты являются обычным явлением во Вселенной. Расположение пустот имеет решающее значение. В этих областях с низкой плотностью любые существующие структуры направляться в сторону Местной группы. Поэтому мы не видим никаких других объектов, которые приближаются к Млечному Пути, как это делает галактика Андромеды, потому что там просто нет галактик, которые могли бы это сделать.
В целом, моделирование точно воспроизвело распределение близлежащих галактик и пустот, тем самым ученые согласовали экспериментальные результаты с астрономическими наблюдениями.
