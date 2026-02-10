"Вулкан-убийца": один из самый смертоносных вулканов Америки готовится к извержению

Ученые находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку вулкан Эль-Чичон в Мексике активизировался после 40 лет молчания.

Исследователи обнаружили повышение температуры, выделение пузырьков газа и необычные серные отложения внутри мексиканского вулкана Эль-Чичон, также известного как Чичональ. Последнее извержение вулкана произошло в 1982 году, в результате которого погибло по меньшей мере 2000 человек, что стало одной из самых смертоносных вулканических катастроф в Мексике, пишет Daily Mail.

Изменения в "поведении" вулкана, который 40 лет "спал", были зафиксированы учеными из Национального автономного университета Мексики (UNAM) в ходе мониторинга, проводившегося с июня по декабрь 2025 года.

После извержения в 1982 году Эль-Чичон получил название "вулкан-убийца"

Ученые зафиксировали повышение температуры, изменение химического состава кратерного озера и выбросы газов, включая сероводород и углекислый газ, которые в высоких концентрациях могут быть опасны.

Внутри кратера также были задокументированы необычные полые серные сферы, образующиеся в лужах жидкой серы.

Но ученые утверждают, что пока нет никаких доказательств движения магмы под вулканом. Исследователи подчеркивают, что активность, скорее всего, носит гидротермальный характер, и они надеются, что Эль-Чичон не будет извергаться в ближайшее время.

В ходе недавних исследований ученые сообщили, что кратерное озеро, обычно зеленое и покрытое водорослями, приобрело сероватый оттенок, что указывает на повышенный уровень сульфатов и кремнезема в воде.

Измерения температуры показали, что температура на дне озера и окружающего кратера поднялась выше типичного фонового уровня.

Вулканолог доктор Патрисия Жакоме Пас из Национального университета Малайзии объяснила, что необычная активность, скорее всего, вызвана взаимодействием перегретых грунтовых вод с горячими породами, а не подъемом расплавленной магмы к поверхности.

После катастрофического извержения в 1982 году доступ для посетителей на Чичональ был ограничен, но он стал ключевым исследовательским центром для ученых, изучающих эволюцию вулканов спустя долгое время после крупных взрывных событий.

В Мексике до сих пор живы воспоминания о разрушительном извержении, которое началось 28 марта 1982 года и длилось до апреля. Чичональ выбрасывал облака пепла и смертоносные пирокластические потоки. Были разрушены целые деревни, погребены под слоем пепла поля и сады, а тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Статья о разрушительном извержении вулкана Эль-Чичон Фото: Wikipedia

Извержение опустошило кофейные плантации, животноводческие хозяйства и инфраструктуру, причинив долгосрочный экономический и экологический ущерб всему региону.

Сегодня ученые утверждают, что нынешняя активность мало похожа на условия, предшествовавшие извержению 1982 года. Но предупреждают, что вулканы могут оставаться динамичными в течение десятилетий, даже столетий, после крупного извержения. Незначительные изменения температуры, выбросов газов и химического состава воды могут дать ранние подсказки о том, как развивается вулканическая система под землей.

Пока что, по словам экспертов, нет причин для паники. Однако возобновление активности в Чичонале напоминает о том, что спящие вулканы редко бывают по-настоящему неактивными, и что даже десятилетия затишья могут скрывать продолжающиеся процессы глубоко под поверхностью.

