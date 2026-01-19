Впервые за много лет кальдера Йеллоустона раздувается: когда начинать беспокоиться

Исследователи заметили, что кальдера Йеллоустонского вулкана деформируется впервые за долгие годы. Ученые рассказали, чем это грозит и стоит ли начинать беспокоиться.

Йеллоустон с его яркими и красочными термальными источниками, а также богатой природой и надвигающейся апокалиптической угрозой, безусловно, является одним из наиболее любопытных вулканов в мире. И теперь впервые за долгие годы ученые наблюдают аномалию поднятия Норриса: область около 29 километров в диаметре, расположенная вдоль северного края кальдеры Йеллоустона, начала деформироваться, пишет IFLScience.

Что это значит для нас и стоит ли начинать беспокоиться? Геологи дали ответ.

По словам геофизика из Геологической службы США Майкла Поланда, Йеллоустон — динамичная геологическая система, активность которой ежедневно подтверждается гидротермальной активностью, проявляющейся в виде гейзеров, горячих источников, грязевых котлов и других термальных явлений. И даже более, сама земля здесь все еще продолжает движение.

Геологи и вулканологи называют этот процесс "деформацией": изменения формы ландшафта вокруг вулкана, вызванные движением магмы под поверхностью. По словам ученых этот процесс особенно характерен для таких мест, как Йеллоустон, расположенный прямо над вулканической горячей точкой.

По словам геолога из Университета Орегона Лейфа Карлтрома, в некотором смысле это похоже на то, что происходит, когда мы ставим кастрюлю с водой на плиту. Вода нагревается снизу и охлаждается сверху, а более горячая жидкость менее плотная, поэтому она поднимается и циркулирует. По сути, именно это и происходит в твердой земле под нашими ногами.

Поланд отмечает, что это бесконечное перемешивание и движение, если не приводит к полномасштабному вулканическому извержению, то способно вызвать вздутие и деформацию поверхности. Эти изменения могут быть вызваны различными процессами, такими как движение разломов, накопление или отток магмы, или гидротермальных флюидов. Долгое время все так и происходило, но теперь ситуация изменилась.

В период с 1996 по 2004 год область вдоль северного края кальдеры, к югу от гейзерного бассейна Норриса, в общей сложности поднялась примерно на 12 сантиметров. Эта деформация стала известна как аномалия поднятия Норриса и считалось, что она является результатом накопления магмы на глубине около 14 километров.

Радарные интерферограммы 1990-х годов показали четкий волнообразный рисунок на поверхности, расположенный вблизи центра парка. Со временем рисунок рассеялся. После своего пика в 20о4 году в течение последующих 10 лет площадь Северного Йеллоустонского кратона постепенно опускалась, потеряв более половины высоты.

Однако в 2013 ситуация вновь изменилась: площадь начала стремительно подниматься с самой высокой скоростью, когда-либо зарегистрированной здесь — более 15 сантиметров в год. Считается, что это произошло из-за того, что газ оказался заперт под непроницаемым слоем породы, что привело к увеличению восходящего давления, выталкивающего землю вверх с беспрецедентной скоростью. Это продлилось недолго: конец наступил с крупнейшим землетрясением в районе с 1970-х годов. В течение следующих 20 месяцев или около того Норрис представлял собой сплошное проседание.

По словам Поланда, с июля прошлого года ученые заметили, что кальдеры Йеллоустона вновь начали двигаться: к сентябрю земля поднялась всего на 2 сантиметра, а горизонтальное смещение составило половину этой величины.

Однако, когда ученые проверили данные интерферометрии, они заметили, что ситуация очень похожа на ту, что наблюдалась в 1996-2004 годах. Дело было не только в геологических движениях. На этом участке также наблюдался всплеск сейсмической активности, включая "рой" из более чем 100 землетрясений.

Так стоит ли начинать переживать? По словам ученых, нет причин для паники: наблюдаемая в последнее время активность действительно заслуживает внимания, но в целом остается довольно незначительной.

