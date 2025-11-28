Один вид смог пережить извержение супервулкана Йеллоустон 12 млн лет назад (фото)

Ученые нашли древних животных, которым удалось пережить извержение супервулкана Йеллоустон 12 млн лет назад. Как оказалось, это были крупные собаки, способные дробить кости, которые бродили по пепловым полям Северной Америки.

Археологи нашли следы древних собак над слоем, в котором ранее были обнаружены скелеты вымерших носорогов Teleoceras. Останки этих крупных животных находятся в ископаемых пластах Эшфолл на северо-востоке Небраски, пишет Live Science.

Найденные собачьи следы являются первым прямым свидетельством присутствия крупных хищников в пластах, которые получили название “Носороги Помпеи”. Такое название было дано из-за большого количества останков носорогов Teleoceras. Все они погибли в результате извержения супервулкана Йеллоустон.

“Извержение было настолько мощным, что пепел, вероятно, выпал, словно снег, в 1600 километрах от места извержения в Айдахо. Это затмило бы небо, погребло бы под собой растения и источники воды и представляло бы реальную опасность для всего живого с чувствительной дыхательной системой”, - говорит куратор отдела палеонтологии позвоночных в Государственном музее Университета Небраски Эшли Поуст.

Длина найденных следов достигает 8 см, а ширина – 7,5 см

Под слоем этого пепла были погребены древние лошади, верблюды, многочисленные носороги и другие животные. Но до сих пор не было обнаружено останков древних хищников в слоях этого пепла.

Длина найденных следов достигает 8 см, а ширина – 7,5 см, что соответствует размерам крупных вымерших псовых Aelurodon taxoides и Epicyon saevus. Эти виды могли дробить и поедать кости, как сейчас это делают гиены. Найденные следы говорят о том, что этим крупным хищникам удалось каким-то образом пережить разрушительное извержение супервулкана.

“Выживание высших хищников после экологического коллапса несколько неожиданно и может многое нам рассказать о том, как жизнь реагирует на катастрофы и восстанавливается после них”, - говорит Пуст.

Дело в том, что крупные хищники находятся на вершине пищевой цепочки, и они же страдают первыми, когда она разрушается.

Собачьи следы удалось найти в нескольких слоях пепла, и они расходились в разные стороны. По словам ученых, это может указывать на то, что хищники ни раз приходили к этому месту после того, как земля покрылась вулканическим пеплом.

Пока до конца неизвестно, как собаки выжили в таких суровых условиях. Некоторые исследователи предполагают, что собаки питались тушами погибших носорогов.

“Есть некоторые свидетельства того, что хищники питались падалью, используя погребенных под пеплом носорогов, как тайник с пищей”, - подытожил автор исследования.

Напомним, ученые выяснили, как горстка людей смогла пережить извержение супервулкана Тоба. Часть Индонезии, Индии и Индийского океана покрылись пеплом, а на планете наступила вулканическая зима.