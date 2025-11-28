Один вид зміг пережити виверження супервулкана Єллоустон 12 млн років тому (фото)

Учені знайшли стародавніх тварин, яким вдалося пережити виверження супервулкана Єллоустон 12 млн років тому. Як виявилося, це були великі собаки, здатні дробити кістки, які бродили по попелястих полях Північної Америки.

Археологи знайшли сліди стародавніх собак над шаром, у якому раніше були виявлені скелети вимерлих носорогів Teleoceras. Останки цих великих тварин знаходяться у викопних пластах Ешфолл на північному сході Небраски, пише Live Science.

Знайдені собачі сліди є першим прямим свідченням присутності великих хижаків у пластах, які отримали назву "Носороги Помпеї". Таку назву було дано через велику кількість останків носорогів Teleoceras. Усі вони загинули внаслідок виверження супервулкана Єллоустон.

"Виверження було настільки потужним, що попіл, імовірно, випав, немов сніг, за 1600 кілометрів від місця виверження в Айдахо. Це затьмарило б небо, поховало б під собою рослини і джерела води та становило б реальну небезпеку для всього живого з чутливою дихальною системою", — каже куратор відділу палеонтології хребетних у Державному музеї Університету Небраски Ешлі Поуст.

Відео дня

Довжина знайдених слідів сягає 8 см, а ширина — 7,5 см Фото: Mark Hallett

Під шаром цього попелу були поховані стародавні коні, верблюди, численні носороги та інші тварини. Але досі не було виявлено останків стародавніх хижаків у шарах цього попелу.

Довжина знайдених слідів сягає 8 см, а ширина — 7,5 см, що відповідає розмірам великих вимерлих псових Aelurodon taxoides і Epicyon saevus. Ці види могли дробити і поїдати кістки, як зараз це роблять гієни. Знайдені сліди говорять про те, що цим великим хижакам вдалося якимось чином пережити руйнівне виверження супервулкана.

"Виживання вищих хижаків після екологічного колапсу є дещо несподіваним і може багато чого нам розповісти про те, як життя реагує на катастрофи і відновлюється після них", — каже Пуст.

Річ у тім, що великі хижаки перебувають на вершині харчового ланцюжка, і вони ж страждають першими, коли він руйнується.

Собачі сліди вдалося знайти в кількох шарах попелу, і вони розходилися в різні боки. За словами вчених, це може вказувати на те, що хижаки не раз приходили до цього місця після того, як земля вкрилася вулканічним попелом.

Поки до кінця невідомо, як собаки вижили в таких суворих умовах. Деякі дослідники припускають, що собаки харчувалися тушами загиблих носорогів.

"Є деякі свідчення того, що хижаки харчувалися падлом, використовуючи похованих під попелом носорогів, як схованку з їжею", — підсумував автор дослідження.

Нагадаємо, вчені з'ясували, як жменька людей змогла пережити виверження супервулкана Тоба. Частина Індонезії, Індії та Індійського океану вкрилися попелом, а на планеті настала вулканічна зима.