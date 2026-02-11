Зону вокруг Фукусимы захватывают радиоактивные гибриды: теперь мы знаем, почему они процветают

Исследователи обнаружили, что в Фукусиме после ядерной катастрофы процветают радиоактивные гибриды свиней и кабанов — ученые наконец-то поняли, почему.

Японские ученые наконец-то расшифровали генетические механизмы, лежащие в основе бурного роста радиоактивных гибридов свиней и кабанов в заброшенной эвакуационной зоне Фукусимы, пишет Independent.

После аварии на Фукусимской АЭС в 2011 году и эвакуации населения небольшое количество домашних свиней сбежали с ферм и обосновались на этой территории, скрещиваясь с местными дикими кабанами в этом районе. В результате, без дальнейшего завоза свиней в район и при минимальном участии человека регион, по сути, стал местом проведения естественного эксперимента по изучению гибридизации домашних свиней с их дикими сородичами.

Столь активная гибридизация между домашними и дикими животными вызывает растущую обеспокоенность во всем мире, особенно в районах, где все чаще встречаются дикие свиньи и кабаны. Ученые отмечают, что такая гибридизация часто связана с экологическим ущербом. Впрочем, биологические механизмы, лежащие в основе этих изменений, все еще мало изучены.

В новом исследовании генетики из Фукусимы изучили это редкое явление и обнаружили, что гены домашних свиней разбавлялись из поколения в поколение, однако их высокая репродуктивная способность все еще сохранялась у гибридных свиней.

Отметим, что дикие кабаны живут на открытой территории и размножаются естественным путем один раз в год. В то же время домашние свиньи, выращенные людьми, размножаются круглый год и имеют большие пометы.

Долгое время ученые не знали, как именно происходит смешение генов диких и домашних свиней во время гибридизации. В новой работе ученые изучили образцы тканей 191 дикого кабана и 10 домашних свиней, живших в зоне отчуждения Фукусима в период с 2015 по 2018 год.

Авторы исследовали два типа ДНК у двух видов свиней:

митахондриальную ДНК — передается только от матери;

ядерную ДНК — наследуется от обоих родителей.

Результаты позволили ученым отслеживать материнское происхождение отдельно от общего генетического смешения. Анализ ДНК также помог ученым определить, сколько генетического материала домашних свиней осталось в гибридной популяции свиней и кабанов и как быстро происходило разбавление генов домашних свиней.

Авторы обнаружили, что во время скрещивания домашних свиней с дики ми кабанами их потомство сохраняло митохондриальную ДНК домашней матери примерно в течение пяти поколений. Таким образом, со временем генный состав гибридов стал больше похож на гены диких кабанов, чем домашних свиней — это значит, что гибриды продолжали скрещиваться с дикими кабанами.

Результаты также указывают на то, что гены домашних свиней быстро разлагались из поколения в поколение — это происходило быстрее, чем предполагалось ранее. Однако быстрый круглогодичный репродуктивный цикл свиней сохранялся, и последующие поколения становились все более похожими на гены диких кабанов.

