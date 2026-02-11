Зону навколо Фукусіми захоплюють радіоактивні гібриди: тепер ми знаємо, чому вони процвітають

Дослідники виявили, що у Фукусімі після ядерної катастрофи процвітають радіоактивні гібриди свиней і кабанів — учені нарешті зрозуміли, чому.

Японські вчені нарешті розшифрували генетичні механізми, що лежать в основі бурхливого зростання радіоактивних гібридів свиней і кабанів у покинутій евакуаційній зоні Фукусіми, пише Independent.

Після аварії на Фукусімській АЕС у 2011 році та евакуації населення невелика кількість домашніх свиней втекла з ферм і влаштувалася на цій території, схрещуючись із місцевими дикими кабанами в цьому районі. Таким чином, без подальшого завезення свиней у район і за мінімальної участі людини регіон, по суті, став місцем проведення природного експерименту з вивчення гібридизації домашніх свиней з їхніми дикими родичами.

Настільки активна гібридизація між домашніми та дикими тваринами викликає зростаючу стурбованість в усьому світі, особливо в районах, де дедалі частіше трапляються дикі свині та кабани. Науковці зазначають, що така гібридизація часто пов'язана з екологічною шкодою. Утім, біологічні механізми, що лежать в основі цих змін, усе ще мало вивчені.

У новому дослідженні генетики з Фукусіми вивчили це рідкісне явище і виявили, що гени домашніх свиней розбавляли з покоління в покоління, проте їхня висока репродуктивна здатність все ще зберігалася у гібридних свиней.

Зазначимо, що дикі кабани живуть на відкритій території та розмножуються природним шляхом один раз на рік. Натомість домашні свині, вирощені людьми, розмножуються цілий рік і мають великі посліди.

Тривалий час учені не знали, як саме відбувається змішання генів диких і домашніх свиней під час гібридизації. У новій роботі вчені вивчили зразки тканин 191 дикого кабана і 10 домашніх свиней, які жили в зоні відчуження Фукусіма в період з 2015 по 2018 рік.

Автори досліджували два типи ДНК у двох видів свиней:

мітахондріальну ДНК — передається тільки від матері;

ядерну ДНК — успадковується від обох батьків.

Результати дозволили вченим відстежувати материнське походження окремо від загального генетичного змішання. Аналіз ДНК також допоміг вченим визначити, скільки генетичного матеріалу домашніх свиней залишилося в гібридній популяції свиней і кабанів і як швидко відбувалося розведення генів домашніх свиней.

Автори виявили, що під час схрещування домашніх свиней з дикими кабанами їхнє потомство зберігало мітохондріальну ДНК домашньої матері приблизно протягом п'яти поколінь. Таким чином, з часом генний склад гібридів став більше схожий на гени диких кабанів, ніж домашніх свиней — це означає, що гібриди продовжували схрещуватися з дикими кабанами.

Результати також вказують на те, що гени домашніх свиней швидко розкладалися з покоління в покоління — це відбувалося швидше, ніж передбачалося раніше. Однак швидкий цілорічний репродуктивний цикл свиней зберігався, і наступні покоління ставали дедалі схожішими на гени диких кабанів.

