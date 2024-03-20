Усередині Фукусіми: вчені вперше пробралися до розплавленого реактора (відео)

Через 13 років після катастрофи дослідники вперше зазирнули до атомної електростанції та розглянули, який вигляд має ядерний реактор із 880 тоннами радіоактивного палива.

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Оператори електростанції, Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), опублікували перші кадри, зроблені всередині Фукусіми через 13 років після катастрофи. Це зображення стало першим в історії, зробленим зсередини основної структурної опори, відомої як постамент, у первинній захисній оболонці найбільш постраждалого реактора, пише Daily Mail.

Зазначимо, що місцева влада та науковці давно сподівалися дістатися до цього місця, щоб подивитися активну зону та розплавлене ядерне паливо, яке випливало з неї, коли системи охолодження станції було пошкоджено землетрусом і цунамі 2011 року.

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На кадрах видно коричневі об'єкти різної форми й розміру, що звисають із різних місць постаменту. Також на знімках видно грудки, що звисають, проте експерти не можуть визначити, чи є вони розплавленим паливом або обладнанням.

Представники TEPCO використовували дрони, які не були оснащені дозиметрами для вимірювання радіації, оскільки вони мали залишатися легкими та маневровими. Відомо, що всередині трьох пошкоджених реакторів залишилося близько 880 тонн високорадіоактивного розплавленого ядерного палива. Під час цього дослідження експерти намагалися з'ясувати, де воно знаходиться і в якому перебуває стані — це необхідно для складання плану з видалення ядерного палива і виведення станції з експлуатації.

TEPCO намагається дізнатися більше про його місцезнаходження і стан, щоб полегшити його демонтаж і вивести завод з експлуатації Фото: TEPCO

Експерти зазначають, що камери дронів не могли бачити дно активної зони реактора, почасти через темряву захисної оболонки. І все ж дослідники вважають, що отримана ними інформація надалі може допомогти в дослідженнях розплавлених уламків, що мають ключове значення для розроблення технологій і роботів для їхнього видалення.

Водночас учені визнають, що багато чого залишається невідомим про внутрішню частину реакторів. Передбачається, що 30-40 річна мета очищення АЕС, встановлена урядом, насправді занадто оптимістична. Наразі складний процес виведення електростанції з експлуатації вже відкладено на роки через технічні перешкоди й відсутність даних.

Зазначимо, що катастрофа на Фукусімі стала однією з найбільш руйнівних ядерних катастроф у світі. Аварія виникнула після землетруса магнітудою 9 біля східного узбережжя Японії — ці підземні поштовхи стали одними з найсильніших, коли-небудь зареєстрованих у Японії. Учені зазначають, що землетрус став настільки потужним, що змістив Землю зі своєї осі та спричинив потужне цунамі, яке пронеслося над головним японським островом Хонсю.

Дані свідчать, що лише внаслідок цунамі загинуло 18 000 людей. Водночас хвиля цунамі подолала берегову лінію Фукусіми та затопила реактор, у результаті він розплавився. Через аварію на атомній електростанції 150 000 людей були змушені евакуюватися з околиць.

Раніше Фокус писав про те, що японські дерева "збожеволіли" після аварії на АЕС Фукусіма.