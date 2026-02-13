За чашку кофе могли казнить: четыре случая в истории, когда напиток оказывался вне закона

Кофе «родился» в Эфиопии, но только в Йемене в XV веке он стал популярным напитком — в первую очередь, среди суфиев, которым нужно было сохранять бодрость во время молитвы. С течением времени насыщенный аромат, горький вкус и бодрящий кофеин покорили весь мир. Именно тогда у напитка и начались проблемы.

Некоторые политики пытались запретить распитие кофе, прикрываясь аргументами о вреде для здоровья. Но чаще всего такие запреты скрывали более темную правду. Дело в том, что кофе объединял людей, которые за чашечкой горячего напитка обсуждали новости и социальную несправедливость. Это по-настоящему пугало правителей.

Но запреты на кофе никогда не длились долго, правда, когда они все еще действовали, нарушителей жестоко наказывали, в не которых случаях, даже могли казнить.

Запрет на кофе в Мекке в начале XVI века

Примерно в 1500 году кофе появился в Мекке. Вскоре появились кофейни, обслуживавшие как местных жителей, так и уставших паломников. Но популярность этого нового напитка вызвала подозрения. В 1511 году мекканский чиновник, Хайр Бег, собрал группу ученых, чтобы решить, следует ли запретить кофе.

Кофе "родился" в Эфиопии, но только в Йемене в XV веке он стал популярным напитком Фото: United Archives

Хайр Бег оказал давление на собравшихся ученых, чтобы они поддержали запрет на употребление кофе. Официальная версия была такова, что кофе вредит организму, опьяняет разум и побуждает людей собираться в большие и неуправляемые толпы.

Кофейни закрылись, кофейные зерна были сожжены, а власти избивали любителей кофе.

Тем временем Хаир Бег отправил отчет о своих действиях султану аль-Ашрафу Кансуху аль-Гури. Однако ответ султана был быстрым и резким. Султан издал королевский указ, согласно которому, хотя публичное распитие кофе было запрещено, частное распитие кофе по-прежнему разрешалось, что сбило с толку Хаир Бега и позволило жителям Мекки вернуться к своему кофе и, в конечном итоге, к своим кофейням.

За что султан Османской империи казнил любителей кофе

Более чем через 100 лет султан Мурад IV также начал преследовать кофейни, на этот раз в Стамбуле. Хотя кофе был запрещен и раньше в Османской империи, Мурад IV довел дело до крайности. Он рассматривал кофейни как центры опасного общения, где могли разгораться восстания и бунты.

Султан Мурад IV Фото: Public Domain

Поскольку Мурад IV сам взошел на трон в результате подобных восстаний, он вполне объяснимо, страдал паранойей. В результате он запретил кофейни в Стамбуле и ввел смертную казнь для тех, кто пил кофе на публике. Жестокий правитель, Мурад IV, согласно некоторым записям, сам казнил любителей кофе (и курильщиков, поскольку табак также был запрещен).

Швеция запрещала кофе пять раз

В XVI веке европейские туристы в Османской империи с любопытством относились к кофе, отмечая, что его подавали в маленьких чашках горячим, независимо от погоды.

Только в XVII веке торговля кофе получила распространение в Европе и быстро распространилась. Но вскоре напиток столкнулся в Европе с тем же пристальным вниманием, что и в Мекке и Стамбуле. Одна из распространенных историй гласит, что король Швеции Густав III сильно невзлюбил напиток. Он не только его запретил, но и провел странный медицинский эксперимент над двумя заключенными-близнецами, чтобы доказать вредность напитка. Рассказывают, что один из близнецов каждый день пил кофе, а другой — чай, и оба пережили короля, убитого в 1792 году.

Исследователь истории кофе в Швеции из Университета Умео Михал Саламони считает, что история о близнецах является всего лишь мифом.

Тем не менее, Швеция пять раз вводила запреты на импорт кофе: в 1756, 1766, 1794, 1799 и 1817 годах. Саламони отмечает, что часто звучала «критика в адрес новых привычек», таких как употребление кофе, но власти ужесточали контроль за кофе в основном из-за торгового дефицита.

Запреты, по его словам, были направлены «против импорта кофе, выращенного в колониях других европейских стран». Однако для обеспечения соблюдения этих запретов полиция арестовывала, штрафовала и сажала в тюрьму людей, которые пили или продавали кофе даже в небольших количествах.

Тайная прусская «служба нюхателей кофе»

В 1777 году Фридрих II Великий опубликовал обличительную статью о кофе.

«Отвратительно замечать увеличение количества кофе, потребляемого моими подданными, и количество денег, которые в результате этого уходят из страны», — писал Фридрих Великий.

Тайная прусская "служба нюхателей кофе" Фото: Public Domain

Как и у правителей Швеции, большая часть его претензий к кофе носила экономический характер. Кофе, по его мнению, был для элиты. Простые люди же, напротив, «должны пить пиво».

В 1781 году Фридрих создал королевскую кофейную монополию со своими собственными обжарочными цехами и запретил гражданам импортировать и обжаривать собственные кофейные зерна. Кофе стал намного дороже, и, естественно, это привело к масштабной контрабанде кофе. Это в свою очередь, породило тайную службу «нюхачей кофе».

Нюхачами кофе, как правило, становились ветераны войны, которые ходили по улицам и вынюхивали насыщенный запах кофе. Тех, кого ловили на обжарке зерен и приготовлении напитка, заставляли платить непомерные штрафы, четверть от которых шла нюхачу.