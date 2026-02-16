Зимняя Олимпиада в космосе: где еще в Солнечной системе можно кататься на лыжах (фото)

Катание на лыжах является одним самых популярных зимних видов спорта. В Солнечной системе есть миры, которые кажется, походят для катания на лыжах, но не все так просто.

Сейчас в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо проходят зимние Олимпийские игры 2026. Представьте, что эти соревнования происходят сразу на нескольких мирах Солнечной системы. Но где лучше всего кататься на лыжах за пределами Земли? Лыжный спорт удивительно требователен к законам физики. Снег, гравитация и температура должны взаимодействовать, чтобы условия были подходящими, и лишь немногие миры достигают этого баланса, пишет Space.

На нашей планете есть не просто снег, а сложились стабильные снежные условия. Наклон оси Земли обеспечивает регулярные времена года, позволяя зимним температурам создавать и поддерживать хорошие снежные условия в горных регионах. Но катание на лыжах зависит не только от снега.

На Земле лыжи могут скользить по заснеженным поверхностям благодаря особенностям поведения водяного льда. На поверхности льда образуется тонкий, подвижный слой, который уменьшает трение и обеспечивает скольжение. Гравитация Земли, составляющая 1g, обеспечивает достаточную силу, чтобы лыжи могли сцепляться с поверхностью и скользить.

Сезонные снегопады, физика водяного льда и умеренная гравитация делают Землю идеальным миром для катания на лыжах. НО есть и другие миры, где кататься на лыжах можно, но это будет достаточно сложно.

Луна

Астронавт Харрисон Шмитт на Луне Фото: NASA

На Луне нет атмосферы, способной поддерживать снегопады, а ее поверхность покрыта реголитом, то есть мелкими острыми камнями. Это не самые идеальные условия для катания на лыжах.

Но это не остановило астронавта NASA Харрисона Шмитта, члена экипажа миссии "Аполлона-17", попробовать свои силы в 1972 году. Шмитт утверждал, что его знания о катания на лыжах помогли ему без усилий скользить по пыльной лунной поверхности. Но учитывая более низкую гравитацию на Луне, астронавт (без лыж конечно) не совсем скользил по поверхности Луны. Он совершал отталкивающие движения ботинками, как при катании на лыжах, и это позволило ему иногда немного парить над лунным реголитом.

Марс

Кратер на Марсе с сухим льдом Фото: NASA

На Марсе есть зима, полярные ледяные шапки, снег и крутые склоны. Поэтому можно подумать, что это хорошее место для катания на лыжах. На самом деле это не так.

Большая часть зимнего снежного покрытия на Марсе — это не водяной лед, а замерзший углекислый газ, также известный как сухой лед. При марсианском атмосферном давлении, которое примерно в 100 раз меньше, чем на Земле, углекислый газ не тает, превращаясь в жидкость. Он превращается непосредственно из твердого состояния в газообразное. Это важно для катания на лыжах.

При катании на лыжах на Марсе вместо образования смазывающего слоя на поверхности льда, как на Земле, будет образовываться нестабильная и хрупкая поверхность. Это будет хаотичное скольжение, а не обычное катание на лыжах.

Спутник Юпитера Европа

Спутник Юпитера Европа Фото: NASA/ JPL-Caltech

Европа, один из спутников Юпитера, покрыта водяным льдом, который подходит для катания на лыжах. Но условия на Европе вносят свои коррективы.

Средняя температура поверхности там составляет около минус 160 градусов Цельсия. При таких температурах лед становится чрезвычайно твердым. Подвижность поверхности льда, которая помогает лыжам скользить по Земле, значительно снижается. В условиях почти полного вакуума на Европе тепло от трения будет быстро рассеиваться и не образует смазывающий поверхностный слой льда.

Добавьте к этому гравитацию, составляющую всего около 13% от земной, и лыжи будут настолько слабо прижиматься к поверхности, что катание на лыжах будет больше похоже скольжение по замерзшему стеклу. И это скольжение контролировать будет практически невозможно.

Плутон

Плутон Фото: NASA

Карликовая планета Плутон покрыта льдом из азота, метана и угарного газа и, возможно, является самым странным местом для катания на лыжах в Солнечной системе. Средняя температура на этом каменистом мире составляет около минус 232 градуса Цельсия. В таких условиях лед на Плутоне ведет себя совсем иначе, чем водяной лед на Земле. Катание на лыжах по очень твердому льду будет очень жесткими и неприятным, ведь лед будет напоминать сверхтвердое замерзшее стекло.

Ни один из типов льда на Плутоне не образует рыхлого снега, который сжимается под лыжами на Земле, а гравитация Плутона только усугубляет ситуацию. Она составляет примерно 6%, а это значит, что лижи не смогут нормально сцепляться с поверхностью. В итоге катание на лыжах будет напоминать дрифт на льду с непредсказуемыми последствиями.

В Солнечной системе существует много миров, где есть лед, снег и даже впечатляющие склоны, но только на поверхности Земли есть все необходимое для идеального катания на лыжах. Вероятно, зимние Олимпийские игры будут всегда проводиться только на нашей планете, если человечество заселит другие миры.

