Зимова Олімпіада в космосі: де ще в Сонячній системі можна кататися на лижах (фото)

Катання на лижах є одним із найпопулярніших зимових видів спорту. У Сонячній системі є світи, які, здається, підходять для катання на лижах, але не все так просто.

Нині в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо відбуваються зимові Олімпійські ігри 2026. Уявіть, що ці змагання відбуваються одразу на кількох світах Сонячної системи. Але де найкраще кататися на лижах за межами Землі? Лижний спорт напрочуд вимогливий до законів фізики. Сніг, гравітація і температура повинні взаємодіяти, щоб умови були відповідними, і лише деякі світи досягають цього балансу, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На нашій планеті є не просто сніг, а склалися стабільні снігові умови. Нахил осі Землі забезпечує регулярні пори року, даючи змогу зимовим температурам створювати й підтримувати хороші снігові умови в гірських регіонах. Але катання на лижах залежить не тільки від снігу.

Опитування Чи вірите ви в існування позаземної форми життя? Опитування відкрите до Так Ні Голосувати

На Землі лижі можуть ковзати по засніжених поверхнях завдяки особливостям поведінки водяного льоду. На поверхні льоду утворюється тонкий, рухомий шар, який зменшує тертя і забезпечує ковзання. Гравітація Землі, що становить 1g, забезпечує достатню силу, щоб лижі могли зчіплюватися з поверхнею і ковзати.

Сезонні снігопади, фізика водяного льоду та помірна гравітація роблять Землю ідеальним світом для катання на лижах. АЛЕ є й інші світи, де кататися на лижах можна, але це буде досить складно.

Луна

Астронавт Гаррісон Шмітт на Місяці Фото: solar-system

На Місяці немає атмосфери, здатної підтримувати снігопади, а його поверхня вкрита реголітом, тобто дрібним гострим камінням. Це не найідеальніші умови для катання на лижах.

Але це не зупинило астронавта NASA Гаррісона Шмітта, члена екіпажу місії "Аполлона-17", спробувати свої сили 1972 року. Шмітт стверджував, що його знання про катання на лижах допомогли йому без зусиль ковзати пильною місячною поверхнею. Але з огляду на нижчу гравітацію на Місяці, астронавт (без лиж, звісно) не зовсім ковзав по поверхні Місяця. Він здійснював відштовхувальні рухи черевиками, як під час катання на лижах, і це дало йому змогу іноді трохи парити над місячним реголітом.

Марс

Кратер на Марсі із сухим льодом Фото: solar-system

На Марсі є зима, полярні крижані шапки, сніг і круті схили. Тому можна подумати, що це гарне місце для катання на лижах. Насправді це не так.

Більша частина зимового снігового покриття на Марсі — це не водяний лід, а замерзлий вуглекислий газ, також відомий як сухий лід. За марсіанського атмосферного тиску, який приблизно в 100 разів менший, ніж на Землі, вуглекислий газ не тане, перетворюючись на рідину. Він перетворюється безпосередньо з твердого стану в газоподібний. Це важливо для катання на лижах.

Під час катання на лижах на Марсі замість утворення змащувального шару на поверхні льоду, як на Землі, утворюватиметься нестабільна і крихка поверхня. Це буде хаотичне ковзання, а не звичайне катання на лижах.

Супутник Юпітера Європа

Супутник Юпітера Європа Фото: NASA/ JPL-Caltech

Європа, один із супутників Юпітера, вкрита водяним льодом, який підходить для катання на лижах. Але умови на Європі вносять свої корективи.

Середня температура поверхні там становить близько мінус 160 градусів Цельсія. За таких температур лід стає надзвичайно твердим. Рухливість поверхні льоду, яка допомагає лижам ковзати по Землі, значно знижується. В умовах майже повного вакууму на Європі тепло від тертя швидко розсіюватиметься і не утворюватиме змащувальний поверхневий шар льоду.

Додайте до цього гравітацію, що становить лише близько 13% від земної, і лижі настільки слабо притискатимуться до поверхні, що катання на лижах буде більше схоже на ковзання по замерзлому склу. І це ковзання контролювати буде практично неможливо.

Плутон

Плутон Фото: NASA

Карликова планета Плутон вкрита льодом з азоту, метану і чадного газу і, можливо, є найдивнішим місцем для катання на лижах у Сонячній системі. Середня температура на цьому кам'янистому світі становить близько мінус 232 градуси Цельсія. У таких умовах лід на Плутоні поводиться зовсім інакше, ніж водяний лід на Землі. Катання на лижах по дуже твердому льоду буде дуже жорстким і неприємним, адже лід нагадуватиме надтверде замерзле скло.

Жоден з типів льоду на Плутоні не утворює пухкого снігу, який стискається під лижами на Землі, а гравітація Плутона тільки погіршує ситуацію. Вона становить приблизно 6%, а це означає, що лижі не зможуть нормально зчіплюватися з поверхнею. У підсумку катання на лижах нагадуватиме дрифт на льоду з непередбачуваними наслідками.

У Сонячній системі існує багато світів, де є лід, сніг і навіть вражаючі схили, але тільки на поверхні Землі є все необхідне для ідеального катання на лижах. Ймовірно, зимові Олімпійські ігри завжди проводитимуться тільки на нашій планеті, якщо людство заселить інші світи.

Фокус також писав про те, що вчені розповіли, яка тривалість життя більшості планет і коли помре Земля.