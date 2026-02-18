Мост Эйнштейна: червоточины – это зеркала времени, а не межзвездные туннели

“Зеркальная” модель объясняет информационный парадокс черной дыры, который является конфликтом между квантовой механикой и общей теорией относительности Эйнштейна.

Новая теория физиков оспаривает давнее научное убеждение о том, что червоточины представляют собой физический проход через пространство-время. Ученые считают, что эти структуры, известные как мосты Эйнштейна-Розена, действуют как "зеркала", соединяющие два противоположных направления времени. Исследование опубликовано в журнале Classical and Quantum Gravity, пишет Interesting Engineering.

Мост Эйнштейна-Розена

Физики утверждают, что проход, описанный Альбертом Эйнштейном и Натаном Розеном в 1935 году, который сейчас известен как червоточина, не предназначался для перемещения между галактиками. Согласно новому исследованию, общая теория относительности Эйнштейна препятствует прохождению материи через такой мост, поскольку он будет разрушен быстрее, чем свет сможет пройти через него.

Физики применили современную квантовую интерпретацию для пересмотра уравнений Эйнштейна и Розена относительно червоточин. Они обнаружили, что этот мост представляет собой не переход между двумя удаленными точками в пространстве, а соединение между двумя симметричными версиями пространства-времени. Согласно исследованию, в одной версии пространства-времени время идет вперил, а в другой версии – назад, то есть в обратном направлении.

Информационный парадокс черной дыры

Эта "зеркальная" модель объясняет информационный парадокс черной дыры, который является конфликтом между квантовой механикой и общей теорией относительности Эйнштейна. Квантовая механика утверждает, что информация не может быть уничтожена, в то время как общая теория относительности подразумевает, что информация, падающая в черную дыру, теряется навсегда. Согласно новой теории, информация сохраняется, переходя в ту часть пространства-времени, где время идет в обратном направлении с помощью моста Эйнштейна-Розена.

Физики указывают на существующие данные из реликтового излучения, которое представляет собой излучение, оставшееся от Большого взрыва. В течение примерно 20 лет ученые наблюдали небольшую асимметрию в этом излучении. То есть существует небольшое предпочтение одной ориентации перед зеркальным изображение этого излучения.

Новая теория физиков оспаривает давнее научное убеждение о том, что червоточины представляют собой физический проход через пространство-время Фото: space.com

Стандартные космологические модели интерпретируют эту асимметрию как статистическую аномалию с очень низкой вероятностью. Но авторы нового исследования утверждают, что эти закономерности согласуются с теорией Вселенной, включающей зеркальные квантовые компоненты.

Большой взрыв мог быть не началом Вселенной

Последствия новой теории также касаются и рождения Вселенной, ведь она предполагает, что Большой Взрыв, возможно, не был абсолютным началом времени. Вместо этого, данное событие могло быть "квантовым отскоком", то есть переходом, при котором предыдущая Вселенная сжалась, достигла критической плотности и снова расширилась, образовав нашу Вселенную.

Физики считают, что наша Вселенная может быть внутренней частью черной дыры, образовавшейся в другой Вселенной, а значит она хранит в себе информацию о том, что было до Большого взрыва.

Это исследование не заменяет теорию относительности Эйнштейна или теорию квантовой механики. Вместо этого оно пытается соединить их в единую, непротиворечивую структуру, описывающую гравитацию на микроскопическом уровне.

Хотя эта теория исключает возможность использования червоточин для межзвездных путешествий, она предоставляет математическую основу для понимания того, как время и гравитация взаимодействуют на самых фундаментальных уровнях.

Физики считают, что будущие наблюдения за ранним космосом могут предоставить доказательства этой теории.

