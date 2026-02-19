Найдена "невидимая" галактика: она на 99% состоит из темной материи (фото)

Астрономы обнаружили темную галактику, которая почти полностью состоит из темной материи и небольшого количества звезд. Эта галактика является одной из самых наполненных темной материей галактик из когда-либо обнаруженных.

Большинство галактик во Вселенной яркие, но некоторые излучают так мало света, что почти невидимые. Астрономы с помощью космического телескопа Хаббл обнаружили темную галактику, свет которой эквивалентен свету примерно 6 миллионов звезд, то есть она очень тусклая. И при этом, как считают ученые, она на 99% состоит из темной материи. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Gizmodo.

Расположение темной галактики CDG-2

Темная материя не излучает, не поглощает и не отражает свет. То есть она невидимая, но оказывает гравитационное влияние на галактики, звезды, планеты и другие объекты в космосе. Поэтому ученые считают, что она существует и занимает примерно 85% массы Вселенной.

Во Вселенной большинство галактик являются яркими, ведь содержат очень много звезд. Например, в нашей галактике Млечный Путь, находится от 200 до 400 миллиардов звезд. Но есть галактики, которые называются темными и являются практически невидимыми из-за того, что содержат очень мало звезд и в них, как считается преобладает темная материя.

Астрономы изучили несколько кандидатов на роль темной галактики и обнаружили то, что они считают удивительно темной галактикой, которая получила название CDG-2. Если предположения астрономов верны, то эта галактика является одной из самых наполненных темной материей галактик из когда-либо обнаруженных. Темная галактика CDG-2 находится в скоплении галактик Персея на расстоянии примерно 300 миллионов световых лет от нас.

Круг, обозначенный пунктирной красной линией, указывает на местоположение галактики, в которой преобладает темная материя. Внутри круга находятся четыре шаровых звездных скопления Фото: NASA

В этом скоплении галактик астрономы обнаружили четыре шаровых звездных скопления, которые располагались близко друг к другу. Шаровые звездные скопления представляют собой очень плотные группы, состоящие из миллионов звезд. Затем ученые обнаружили слабое свечение, окружающее область, где расположены четыре шаровых звездных скопления. Астрономы предположили, что все эти звезды могут входить в состав одной неизвестной тусклой галактики. Анализ данных подтверждает предположение, что была обнаружена темная галактика, хотя нужны дополнительные наблюдения, чтобы окончательно в этом убедиться.

По словам астрономов, яркость галактики CDG-2 эквивалентна свету примерно 6 миллионов звезд, похожих на Солнце. При этом звезды в шаровых скоплениях занимают примерно 16% от общей массы звезд в темной галактике. Это значит, что остальные звезды чрезвычайно тусклые, а потому их не видно. Также расчеты ученых показали, что 99% массы галактики составляет темная материя.

Ученые считают, что большая часть обычной материи в галактике CDG-2, представляющая собой водородный газ, необходимый для создания звезд, вероятно, была удалена в результате гравитационных взаимодействий с другими галактиками внутри скопления галактик Персея.

По слова астрономов, даже если окажется, что CDG-2 не является темной галактикой, она все равно очень необычная, и с ее помощью можно проверить теории относительно эволюции галактик и рождения звезд в экстремальных условиях.

