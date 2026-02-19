Знайдена "невидима" галактика: вона на 99% складається з темної матерії (фото)

Астрономи виявили темну галактику, яка майже повністю складається з темної матерії і невеликої кількості зірок. Ця галактика є однією з найбільш наповнених темною матерією галактик з коли-небудь виявлених.

Більшість галактик у Всесвіті яскраві, але деякі випромінюють так мало світла, що майже невидимі. Астрономи за допомогою космічного телескопа Габбл виявили темну галактику, світло якої еквівалентне світлу приблизно 6 мільйонів зірок, тобто вона дуже тьмяна. І при цьому, як вважають учені, вона на 99% складається з темної матерії. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Gizmodo.

Розташування темної галактики CDG-2

Темна матерія не випромінює, не поглинає і не відбиває світло. Тобто вона невидима, але має гравітаційний вплив на галактики, зірки, планети та інші об'єкти в космосі. Тому вчені вважають, що вона існує і займає приблизно 85% маси Всесвіту.

У Всесвіті більшість галактик є яскравими, адже містять дуже багато зірок. Наприклад, у нашій галактиці Чумацький Шлях, знаходиться від 200 до 400 мільярдів зірок. Але є галактики, які називаються темними і є практично невидимими через те, що містять дуже мало зірок і в них, як вважається, переважає темна матерія.

Астрономи вивчили кілька кандидатів на роль темної галактики і виявили те, що вони вважають дивовижно темною галактикою, яка отримала назву CDG-2. Якщо припущення астрономів вірні, то ця галактика є однією з найбільш наповнених темною матерією галактик із коли-небудь виявлених. Темна галактика CDG-2 розташована в скупченні галактик Персея на відстані приблизно 300 мільйонів світлових років від нас.

У цьому скупченні галактик астрономи виявили чотири кульових зоряних скупчення, які розташовувалися близько одне до одного. Кульові зоряні скупчення являють собою дуже щільні групи, що складаються з мільйонів зірок. Потім вчені виявили слабке світіння, що оточує область, де розташовані чотири кульових зоряних скупчення. Астрономи припустили, що всі ці зірки можуть входити до складу однієї невідомої тьмяної галактики. Аналіз даних підтверджує припущення, що було виявлено темну галактику, хоча потрібні додаткові спостереження, щоб остаточно в цьому переконатися.

За словами астрономів, яскравість галактики CDG-2 еквівалентна світлу приблизно 6 мільйонів зірок, схожих на Сонце. При цьому зірки в кульових скупченнях займають приблизно 16% від загальної маси зірок у темній галактиці. Це означає, що інші зірки надзвичайно тьмяні, а тому їх не видно. Також розрахунки вчених показали, що 99% маси галактики становить темна матерія.

Вчені вважають, що більша частина звичайної матерії в галактиці CDG-2, що представляє собою водневий газ, необхідний для створення зірок, ймовірно, була видалена в результаті гравітаційних взаємодій з іншими галактиками всередині скупчення галактик Персея.

За слова астрономів, навіть якщо виявиться, що CDG-2 не є темною галактикою, вона однаково дуже незвичайна, і з її допомогою можна перевірити теорії щодо еволюції галактик і народження зірок в екстремальних умовах.

