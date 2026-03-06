Одни звезды видны на небе всегда, а другие видны в зависимости от времени года: почему

Если посмотреть на ночное небо, то может показаться, что там всегда видны одни и те же звезды, но это не так. Астроном рассказал, почему некоторые звезды появляются и исчезают в зависимости от сезона, а также о том, почему астрология врет о знаках зодиака.

Созвездие Большая Медведица можно увидеть на небе всегда, независимо от времени года. Но, например, созвездие Орион не всегда видно и не всегда оно находится в одном и том же месте. Ответ на вопрос, почему так происходит, связан с несколькими понятиями: как астрономы измеряют продолжительность суток, движение Земли вокруг Солнца в течение года и ритм восхода и захода звезд. Подробнее об том рассказал астроном Вахе Перумян из Университета Южной Калифорнии, пишет The Conversation.

Звездное время

Если вы будете смотреть на восток в одно и то же время две ночи подряд, вы обнаружите, что звезды кажется находятся в одном и том же месте. Но это не так, и это движение становится очевидным, если вы продолжите наблюдения в одно и то же время в течение недели. Сочетание вращения Земли вокруг своей оси и ее вращения вокруг Солнца заставляет звезды казаться движущимися по небу.

Земля совершает полный оборот вокруг своей оси, которая проходит от Южного полюса до Северного полюса, за одни сутки. Астрономы измеряют солнечные сутки, длительностью 24 часа, по положению Солнца от полудня до полудня и звездные сутки относительно далеких звезд, которые длятся 23 часа и 56 минут.

Созвездие Орион, и каждая звезда на ночном небе, будет появляться в одном и том же месте каждые 23 часа и 56 минут. Звезды будут казаться восходящими на четыре минуты раньше каждые 24 часа в течение нескольких ночей подряд. В течение месяца звезда, которая в 22:00 находилась близко к восточному горизонту, теперь будет намного выше на небе, поднявшись на два часа раньше. Таким образом, хотя созвездие Ориона кажется близким к горизонту на закате в конце декабря, в феврале и марте оно находится почти над головой.

В отличие от созвездия Орион, созвездие Большая Медведица всегда видно ночью в большей части Северного полушария. Это происходит из-за того, как вращение Земли вокруг своей оси проецируется на звезды.

Околополярные звезды

Астрономы используют общий набор опорных точек для проецирования Северного и Южного полюсов Земли, а также экватора, на небесную сферу — воображаемую сферу, охватывающую небо. Проекция земного экватора определяет небесный экватор, а полюса проецируются на Северный и Южный небесные полюса.

Движение звезд вблизи небесных полюсов отличается от поведения Ориона и других созвездий. В настоящее время Северный небесный полюс находится очень близко к Полярной звезде. Звезды, которые находятся рядом с ней, никогда не восходят и не заходят. Кажется, что они вращаются против часовой стрелки вокруг этой звезды, поскольку Земля вращается вокруг своей оси.

Число этих околополярных звезд увеличивается по мере приближения к Северному полюсу. На экваторе околополярных звезд нет. Каждая звезда и созвездие восходят на востоке и заходят на западе, потому что Земля вращается вокруг своей оси с запада на восток.

Если вы стоите на Северном полюсе, то все северные созвездия являются околополярными, вращаясь вокруг Полярной звезды, и никогда не восходят и не заходят. Аналогичная картина наблюдается и на Южном полюсе, где южные созвездия вращаются по часовой стрелке вокруг Южного небесного полюса.

Прецессия Земли

Тысячи лет назад люди отслеживали движение Солнца по созвездиям зодиака, что дало начало астрологии. Что, например, означает нахождение Солнца в созвездии Стрельца? Это означает, что для того, чтобы увидеть созвездие Стрелец нужно смотреть на Солнце. Это означает, что сейчас день, когда звезды не видны. Дождитесь наступления ночи, и вы увидите созвездие Близнецов высоко в небе. Через шесть месяцев Солнце будет в созвездии Близнецов, и Стрелец будет виден на ночном небе. Эта закономерность повторяется из года в год, поскольку Земля вращается вокруг Солнца. Ваш знак зодиака зависит от того, в каком созвездии находилось Солнце в момент вашего рождения.

Из-за гравитационного влияния Солнца на вращение Земли, ось вращения планеты прецессирует, или движется по кругу, подобно игрушечному волчку, вращающемуся на столе. Из-за этого движения, которое незаметно изменяет движение Земли вокруг Солнца, Полярная звезда перестанет быть Полярной звездой через тысячу лет. Через 12 000 лет яркая звезда Вега окажется ближе всего к Северному небесному полюсу и станет Полярной звездой.

Еще одним следствием этого движения является то, что сегодня созвездия зодиака больше не совпадают с традиционными датами, связанными с ними. Например, когда впервые были составлены гороскопы, Солнце находилось в созвездии Стрельца с 22 ноября по 21 декабря. Однако из-за прецессии, продолжавшейся тысячи лет, теперь Солнце пересекает это созвездие с 18 декабря по 19 января. Начало декабря оно проводит в созвездии Змееносца, которое не входит в традиционные 12 созвездий зодиака.

