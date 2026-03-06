Какие продукты питания люди смогут выращивать и есть на Луне: ученые вырастили ответ (фото)

Астронавты NASA через 2 года должны вернуться на Луну. Но какие продукты питания они смогут там выращивать? Новое исследование показывает, что это популярное растение может стать хорошей едой на Луне.

Ученые утверждают, что астронавты вскоре смогут есть выращенный на Луне нут, после того как им удалось вырастить эту культуру в имитированном лунном реголите. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, пишет Independent.

У Фокус. Технологии появился свойTelegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи заявили, что астронавты смогут выращивать и есть нут на Луне, вместо того чтобы полагаться на дорогостоящие миссии по доставке продуктов питания с Земли. Исследование направлено на понимание возможности выращивания сельскохозяйственных культур на Луне в лунном реголите.

Лунный реголит — это термин для обозначения лунной почвы. В лунном реголите отсутствуют микроорганизмы и органические вещества, необходимые для жизни растений, и хотя он содержит необходимые питательные вещества и минералы для роста растений, в нем также присутствуют тяжелые металлы, которые могут быть токсичны для растений.

Для своего исследования ученые использовали имитированную лунную почву, которая воспроизводит состав лунных образцов, доставленных астронавтами программы "Аполлон". Затем ученые добавили вермикомпост — побочный продукт жизнедеятельности дождевых червей, богатый необходимыми для растений питательными веществами и минералами, а также наполненный разнообразными микроорганизмами.

Ученые утверждают, что астронавты вскоре смогут есть выращенный на Луне нут, после того как им удалось вырастить эту культуру в имитированном лунном реголите Фото: Independent

Затем ученые покрыли нут грибком перед посадкой в почву. Это полезный для растений тип микроорганизмов. Грибок и нут работают в симбиозе: первый поглощает некоторые необходимые для роста растений питательные вещества, одновременно снижая поглощение тяжелых металлов.

После этого ученые посадили нут в смесь лунного реголита и вермикомпоста в различных пропорциях. Исследователи обнаружили, что смеси, содержащие до 75 процентов лунной почвы, успешно дают урожай нута. Но более высокое содержание лунного реголита вызывало проблемы: растения проявляли признаки стресса и преждевременной гибели.

Но, несмотря на успешный урожай, ученым еще предстоит установить, безопасны ли эти растения для употребления в пищу. Исследователям еще предстоит определить питательную ценность нута и убедиться, что токсичные металлы не были поглощены в процессе выращивания.

Фокус также писал о том, что будут есть астронавты миссии "Артемида-2" во время 10-дневного путешествия к Луне и обратно.

Еще Фокус писал о том, что скрытое море света показала самая большая в своем роде карта Вселенной.