Скрытое море света показала самая большая в своем роде карта Вселенной (фото)

Ученые нанесли на карту скрытое море света от водорода, существовавшее 9–11 миллиардов лет назад и показали, как была устроена ранняя Вселенная.

Астрономы представили одну из самых амбициозных карт ранней Вселенной, показав огромное море света между галактиками, которое оставалось скрытым в предыдущих исследованиях. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal, пишет Space.

Астрономы создали трехмерную карту света, который излучал водород 9–11 миллиардов лет назад, когда во Вселенной настал пик образования звезд. Эта особая форма света, известная как излучение Лайман-альфа, образуется, когда атомы водорода получают энергию от излучения молодых горячих звезд, создавая характерное ультрафиолетовое свечение.

Это исследование выходит за рамки простого построения карты галактик и включает в себя картирование тусклых сложно наблюдаемых структур ранней Вселенной, говорят астрономы.

"Излучение Лайман-альфа является важной характеристикой галактик на этом этапе истории Вселенной. До этого исследования местоположение более тусклых галактик и газа, которые также выпускают излучение Лайман-альфа, оставалось в значительной степени неизвестным", — объясняют авторы исследования.

Другие масштабные карты Вселенной были сосредоточены на каталогизации отдельных галактик, достаточно ярких, чтобы выделяться на фоне темноты остального космоса. Эти карты имели решающее значение для понимания крупномасштабной структуры Вселенной и изучения темной энергии. Но они упускают нечто важное: слабое свечение водородного газа и небольших, тусклых галактик, которые находятся между яркими галактиками.

Фрагмент новой трехмерной карты, демонстрирующий концентрации возбужденного водорода (излучение Лайман-альфа) в пространстве между галактиками, которые отмечены звездами Фото: space.com

"В участках космоса между галактиками, которые кажутся пустыми, скрывается целое море света", — говорят астрономы.

Вместо того чтобы идентифицировать галактики по одной, астрономы измерили суммарное излучение характерной для водорода длины волны излучения Лайман-альфа на огромных участках космоса.

Водород, самый распространенный элемент во Вселенной, излучает этот ультрафиолетовый свет, когда получает энергию от молодых звезд. Отслеживая это свечение, ученые могут наносить на карту не только яркие галактики, но и диффузный газ, который их окружает и соединяет.

В результате получается тепловая карта всего света и она отражает все "море света", которое пронизывает космическую паутину, объединяющую галактики. Это делает новую карту мощным инструментом для изучения того, как галактики формировались и эволюционировали, и какую роль в этом сыграл межгалактический газ.

Изучая водород в период наиболее активного образования звезд во Вселенной, астрономы получают более четкое представление о том, как галактики поглощали газ, формировали звезды и собирались в крупномасштабные структуры, которые мы видим сегодня.

