Приховане море світла показала найбільша у своєму роді карта Всесвіту (фото)

Вчені нанесли на карту приховане море світла від водню, що існувало 9-11 мільярдів років тому, і показали, як був влаштований ранній Всесвіт.

Астрономи представили одну з найамбітніших карт раннього Всесвіту, показавши величезне море світла між галактиками, яке залишалося прихованим у попередніх дослідженнях. Результати дослідження опубліковані в журналі The Astrophysical Journal, пише Space.

Астрономи створили тривимірну карту світла, яке випромінював водень 9-11 мільярдів років тому, коли у Всесвіті настав пік утворення зірок. Ця особлива форма світла, відома як випромінювання Лайман-альфа, утворюється, коли атоми водню отримують енергію від випромінювання молодих гарячих зірок, створюючи характерне ультрафіолетове світіння.

Це дослідження виходить за рамки простої побудови карти галактик і охоплює картування тьмяних складно спостережуваних структур раннього Всесвіту, кажуть астрономи.

"Випромінювання Лайман-альфа є важливою характеристикою галактик на цьому етапі історії Всесвіту. До цього дослідження місце розташування більш тьмяних галактик і газу, які також випускають випромінювання Лайман-альфа, залишалося значною мірою невідомим", — пояснюють автори дослідження.

Інші масштабні карти Всесвіту були зосереджені на каталогізації окремих галактик, досить яскравих, щоб виділятися на тлі темряви решти космосу. Ці карти мали вирішальне значення для розуміння великомасштабної структури Всесвіту і вивчення темної енергії. Але вони упускають дещо важливе: слабке світіння водневого газу і невеликих, тьмяних галактик, які знаходяться між яскравими галактиками.

Фрагмент нової тривимірної карти, що демонструє концентрації збудженого водню (випромінювання Лайман-альфа) у просторі між галактиками, які позначені зірками Фото: space.com

"У ділянках космосу між галактиками, які здаються порожніми, ховається ціле море світла", — кажуть астрономи.

Замість того щоб ідентифікувати галактики по одній, астрономи виміряли сумарне випромінювання характерної для водню довжини хвилі випромінювання Лайман-альфа на величезних ділянках космосу.

Водень, найпоширеніший елемент у Всесвіті, випромінює це ультрафіолетове світло, коли отримує енергію від молодих зірок. Відстежуючи це світіння, вчені можуть наносити на мапу не лише яскраві галактики, а й дифузійний газ, який їх оточує та з'єднує.

У результаті виходить теплова карта всього світу і вона відображає все "море світла", яке пронизує космічну павутину, що об'єднує галактики. Це робить нову карту потужним інструментом для вивчення того, як галактики формувалися та еволюціонували, і яку роль у цьому відіграв міжгалактичний газ.

Вивчаючи водень у період найактивнішого утворення зірок у Всесвіті, астрономи отримують чіткіше уявлення про те, як галактики поглинали газ, формували зірки і збиралися у великомасштабні структури, які ми бачимо сьогодні.

