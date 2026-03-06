Які продукти харчування люди зможуть вирощувати і їсти на Місяці: вчені виростили відповідь (фото)

Астронавти NASA через 2 роки мають повернутися на Місяць. Але які продукти харчування вони зможуть там вирощувати? Нове дослідження показує, що ця популярна рослина може стати гарною їжею на Місяці.

Вчені стверджують, що астронавти незабаром зможуть їсти вирощений на Місяці нут, після того як їм вдалося виростити цю культуру в імітованому місячному реголіті. Дослідження опубліковано в журналі Scientific Reports, пише Independent.

Дослідники заявили, що астронавти зможуть вирощувати і їсти нут на Місяці, замість того щоб покладатися на дорогі місії з доставки продуктів харчування із Землі. Дослідження спрямоване на розуміння можливості вирощування сільськогосподарських культур на Місяці в місячному реголіті.

Місячний реголіт — це термін для позначення місячного ґрунту. У місячному реголіті відсутні мікроорганізми та органічні речовини, необхідні для життя рослин, і хоча він містить необхідні поживні речовини та мінерали для росту рослин, у ньому також присутні важкі метали, які можуть бути токсичними для рослин.

Для свого дослідження вчені використовували імітований місячний ґрунт, який відтворює склад місячних зразків, доставлених астронавтами програми "Аполлон". Потім учені додали вермикомпост — побічний продукт життєдіяльності дощових черв'яків, багатий необхідними для рослин поживними речовинами та мінералами, а також наповнений різноманітними мікроорганізмами.

Потім учені покрили нут грибком перед посадкою в ґрунт. Це корисний для рослин тип мікроорганізмів. Грибок і нут працюють у симбіозі: перший поглинає деякі необхідні для росту рослин поживні речовини, одночасно знижуючи поглинання важких металів.

Після цього вчені посадили нут у суміш місячного реголіту та вермикомпосту в різних пропорціях. Дослідники виявили, що суміші, які містять до 75 відсотків місячного ґрунту, успішно дають урожай нуту. Але вищий вміст місячного реголіту спричиняв проблеми: рослини виявляли ознаки стресу та передчасної загибелі.

Але, незважаючи на успішний урожай, вченим ще належить встановити, чи безпечні ці рослини для вживання в їжу. Дослідникам ще належить визначити поживну цінність нуту і переконатися, що токсичні метали не були поглинені в процесі вирощування.

