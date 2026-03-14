Файлы Эйнштейна: что случилось с дочерью самого знаменитого физика и чем он разозлил ФБР

Альберт Эйнштейн — один из самых известных ученых в истории, который навсегда изменил представление человечества о Вселенной. Самой главной его работой считается общая теория относительности, однако Нобелевскую премию Эйнштейн получил не за это открытие. А еще остается загадкой судьба его дочери.

Знаменитый физик и математик Альберт Эйнштейн родился 147 лет назад, 14 марта 1879 года. Он — один из основателей современной физики, стоявший также у истоков квантовой механики. Специальная теория относительности (1905 год) и общая теория относительности (1916 год) навсегда изменили физику и за последние 100 лет неоднократно были проверены: их предсказания остаются верными. Фокус собрал восемь малоизвестных фактов про Альберта Эйнштейна, которые могут удивить.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Никто не знает, что случилось с дочерью Альберта Эйнштейна

В 1896 году Эйнштейн поступил в Швейцарский федеральный политехнический институт в Цюрихе. Там он познакомился Милевой Марич. В 1903 году пара поженилась и в браке, который официально был расторгнут в феврале 1919 года, родилось две сыновей: Ганс Альберт (1904—1973) и Эдуард (1910—1965). Но за год до свадьбы у Марич и Эйнштейна родилась дочь по имени Лизерль. Эйнштейн никогда не рассказывал о ребенке своей семье, и биографы даже не знали о ее существовании до тех пор, пока не изучили его личные документы в конце 1980-х годов. Судьба дочери Эйнштейна до сих пор остается загадкой. Возможно, она была удочерена или умерла от скарлатины в 1903 году.

"Год чудес" Эйнштейна

1905 год называют "Годом чудес" Альберта Эйнштейна, ведь в возрасте 26 лет молодой физик опубликовал сразу несколько научных статей, которые произвели революцию в науке.

В первой статье Эйнштейн выдвинул теорию о том, что свет состоит из отдельных частиц (фотонов), которые демонстрируют свойства частиц, в то время как в совокупности ведут себя как волна. Эта гипотеза была получена благодаря исследованию Эйнштейном фотоэлектрического эффекта, явления, при котором некоторые твердые тела испускают электрически заряженные частицы при попадании на них света. Эта работа впоследствии принесла ему Нобелевскую премию по физике.

Во второй статье Эйнштейн представил новый метод подсчета и определения размеров атомов и молекул в заданном пространстве, а в третьей предложил математическое объяснение постоянного хаотичного движения частиц, взвешенных в жидкости, известного как броуновское движение. Эти две работы предоставили неопровержимые доказательства существования атомов, которое в то время все еще оспаривалось некоторыми учеными.

Третья статья была посвящена тому, что Эйнштейн назвал специальной теорией относительности. Согласно этой теории, время и пространство не являются абсолютными, а относительны по отношению к движению наблюдателя. Таким образом, два наблюдателя, движущиеся с большой скоростью относительно друг друга, не обязательно будут наблюдать одно и то же событие в один и тот же момент во времени, и не обязательно их измерения пространства будут согласовываться. В теории Эйнштейна скорость света, которая является предельной скоростью любого тела, имеющего массу, постоянна во всех системах отсчета.

В четвертой статье, Эйнштейн объявил, что масса и энергия эквивалентны и могут быть вычислены с помощью уравнения E=mc².

Эйнштейн не получил Нобелевскую премию за теорию относительности

В 1916 году Альберт Эйнштейн представил свою общую теорию относительности, которая была расширенной версией специальной теории относительности. В новую теорию были включены гравитация и ускорение посредством концепции искривленного пространства-времени. Эйнштейн показал, что гравитация не является силой, а возникает в результате искривления пространства-времени объектами, имеющими массу.

Поскольку это была смелая переработка законов физики, теория относительности оставалась спорной до мая 1919 года, когда полное солнечное затмение предоставило необходимые условия для ее проверки. Ученые увидели, что объект с массой, в данном случае Солнце, вызывает измеримое искривление света другой звезды.

Знаменитый физик и математик Альберт Эйнштейн родился 147 лет назад, а именно 14 марта 1879 года. Он является одним из основателей современной физики, а также стоял у истоков квантовой механики Фото: wikipedia

Это сделало Эйнштейна знаменитостью, но прошло еще три года, прежде чем Нобелевский комитет задним числом присудил ему Нобелевскую премию по физике 1921 года в 1922 году.

Но Эйнштейн получил премию за открытие фотоэлектрического эффекта, о котором было сказано выше. Эта работа физика разрешила давние споры о корпускулярно-волновом дуализме света. То есть свет может вести себя одновременно и как частица, и как волна.

Тем не менее, речь Эйнштейна при получении Нобелевской премии была посвящена общей теории относительности, важность которой будет в полной мере оценена лишь спустя несколько десятилетий. В частности, общая теория относительности предсказывала существование черных дыр (область в пространстве с чрезвычайно высокой плотность и гравитацией, которая поглощает окружающую материю и не выпускает ничего наружу), а также гравитационных волн (пульсации в пространстве-времени, вызванные столкновениями черных дыр и других сверхплотных объектов). Если первая черная дыра была обнаружена только в 1964 году, то первые гравитационные волны – только в 2015 году.

Эйнштейн предложил свою Нобелевскую премию жене

После того, как брак Эйнштейна с Милевой Марич распался в начале 1910-х годов, физик новые отношения со своей двоюродной сестрой Эльзой Левенталь. Эйнштейн и Марич развелись только в феврале 1919 года, а уже в июне физики женился на своей кузине.

В рамках соглашения о разводе Эйнштейн пообещал своей первой жене ежегодное денежное пособие плюс любые деньги, которые он мог бы получить за Нобелевскую премию. В том, что эту премию он получит Эйнштейн был уверен.

Марич согласилась, и Эйнштейн позже передал ей часть денег после того. Как получил Нобелевскую премию в 1922 году. Со второй женой физик прожил до 1936 года, когда Эльза умерла.

Эйнштейн был талантливым музыкантом

Помимо того, что Эйнштейн был одаренным математиком и физиком, а также интересовался философией, он был талантливым скрипачом. Играть начал, как считается, еще в пятилетнем возрасте, по настоянию матери.

На протяжении всей своей жизни Эйнштейн играл "для души", а иногда — с профессиональными музыкантами. Он не расставался со своей скрипкой и говорил, что если бы не стал физиком, то обязательно стал бы музыкантом.

ФБР следило за Эйнштейном более 20 лет

Незадолго до прихода Гитлера к власти в Германии в 1933 году Эйнштейн покинул Берлин и отправился в США. Его поддержка пацифистских и левых идей вызвала подозрения у ФБР, и глава Бюро Эдгар Гувер лично инициировал начало слежки за физиком, которая длилась 22 года.

Агенты ФБР прослушивали телефонные разговоры физика, вскрывали его почту и рылись в его мусорных баках в надежде разоблачить его как советского шпиона. Слежка ни к чему не привела, но к моменту смерти Эйнштейна в 1955 году его досье в ФБР насчитывало целых 1800 страниц.

Эйнштейну предложили стать президентом Израиля

Хотя Эйнштейн не был религиозным человеком, он чувствовал глубокую связь со своим еврейским наследием и часто выступал против антисемитизма. Он никогда не был убежденным сионистом, но когда в 1952 году умер глава Израиля Хаим Вейцман, израильское правительство предложило Эйнштейну стать вторым президентом страны. Но физик отказался.

Мозг Эйнштейна был украден после его смерти

Эйнштейн умер в апреле 1955 года. Он просил кремировать его тело, но в итоге патологоанатом Томас Харви извлек его мозг во время вскрытия и сохранил в надежде разгадать тайны гения Эйнштейна. Харви распорядился разрезать мозг на части и отправить различным ученым для исследований. С 1980-х годов было проведено несколько исследований, но большинство из них не были приняты научным сообществом.

