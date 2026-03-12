Ковчег Завета может быть спрятан на райском острове: где он находится

Ковчег Завета – священный позолоченный сундук с Десятью заповедями на протяжении веков остается загадкой. Этот священный предмет исчез из исторических записей более 2500 лет назад, породив бесконечное количество споров о том, где он может быть спрятан.

Многие теории указывают на то, что этот артефакт может находиться на Ближнем Востоке или в Африке. Но также существует интересная идея о том, что Ковчег Завета мог быть спрятан в одном из самых отдаленных мест на Земле. Некоторые эксперты считают, что артефакт спрятан в джунглях Соломоновых островов.

Соломоновы острова Фото: Jim Lounsbury

Местные легенды острова Малаита рассказывают о том, что древние путешественники из Израиля привезли священную реликвию два тысячелетия назад. Некоторые религиозные группы считают, что Ковчег Завета был спрятан внутри затерянного храма, построенного по образцу храма царя Соломона, где-то в гористой местности внутри острова. Эта теория может показаться невероятной, однако некоторые культурные признаки подпитывают предположения.

Связь с Израилем

В некоторых районах Соломоновых островов местные жители, как известно, поют молитвы на иврите, используют фрагменты иврита и носят звезды Давида. Эти необычные традиции давно интригуют исследователей и миссионеров. В северном регионе острова, Северной Малаите, небольшие христианские движения считают, что сам Ковчег Завета может быть захоронен там и сегодня.

Существует местная легенда, которая рассказывает о храме, который спрятан в густом тропическом лесу. В этом храме древние жители острова практиковали ритуалы, которые очень напоминали иудейские богослужения.

Малаита, Соломоновы острова Фото: Leocadio Sebastian

Среди многих носителей языка тоабаита в Северной Малаите широко распространилось убеждение, что их предки произошли от одного из десяти потерянных колен Израиля. Одно из наиболее известных религиозных движений, поддержавших эту идею, — это Всенародное молитвенное собрание (APPA), основанное в 1980-х годах. Последователи верят, что их предки могли совершить путешествие с Ближнего Востока через Тихий океан столетия назад, принеся с собой элементы израильской веры.

Несмотря на подобные заявления, множество археологов и историков скептически относятся к тому, что Ковчег Завета мог пересечь Тихий океан в столь древние времена. На данный момент нет никаких доказательств, которые бы могли связать Малаиту с древней израильской цивилизацией.

Тайна на горе

В настоящее время существуют различные гипотезы относительно местонахождения Ковчега Завета. Одна из наиболее авторитетных теорий была выдвинута Лееном Ритмейером, голландским архитектором-архитектором и экспертом по Храмовой горе. В 1996 году он опубликовал статью, в которой утверждал, что, по его мнению, Святая Святых находилась в Первом Храме, и предполагал, что ковчег до сих пор может находиться внутри него. В Святую Святых входил первосвященник только раз в год, поэтому она была фактически скрыта от глаз. Это может объяснить отсутствие более поздних упоминаний о ковчеге в еврейской литературе.

Ритмейер предполагает, что Святая Святых находится под прямоугольным углублением в полу Купола Скалы, который в настоящее время стоит на Храмовой горе. Купол Скалы является частью комплекса мечети аль-Акса, почитаемого мусульманами. Теорию о том, что ковчег до сих пор находится под Куполом Скалы, разделяют некоторые ортодоксальные и консервативные евреи, которые выступают за строительство третьего храма на месте двух предыдущих. Из-за центральной роли этого места в иудаизме и исламе Храмовая гора является региональным очагом напряженности.

Пока что ковчег остается загадкой, его судьба скрыта слоями истории, теологии и политики. Каждая новая теория, каждое новое предположение продолжает будоражить воображение как верующих, так и неверующих.