Большой адронный коллайдер может уничтожить наш мир: что говорят физики по этому поводу

Самый большой в мире ускоритель частиц работает с 2008 года и все это время сторонники теорий заговора указывают на то, что там происходят эксперименты, которые уничтожат наш мир. Реальная физика намного интереснее.

Большой адронный коллайдер (БАК) в ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) находится на границе Швейцарии и Франции глубоко под землей. Это самый большой в мире ускоритель частиц, который работает с 2008 года. В 2012 году физики с помощью экспериментов на БАК обнаружили бозон Хиггса, частицу, которая придает всем известным частицам массу. Хотя бозон Хиггса кажется полностью завершил Стандартную модель физики элементарных частиц, все же ученые считают, что где-то скрываются неизвестные частицы, которые предстоит обнаружить. Они могут помочь полностью разобраться с устройством Вселенной от самых маленьких до самых больших масштабов. Но вот уже почти 20 лет сторонники теорий заговора внушили себе и многим другим людям, что БАК собирается уничтожить Вселенную. На самом деле это невозможно и вот почему, пишет IFLScience.

Как работает Большой адронный коллайдер?

Большой адронный коллайдер расположен на глубине 100 метров и длина основного кольца ускорителя частиц составляет 27 километров. Этот коллайдер разгоняет частицы до скорости, составляющей 99,99% скорости света. После этого частицы сталкиваются друг с другом. При этом такой разгон частиц придает им очень высокую энергию.

Столкновение протонов и других частиц создает новые частицы, и физики пытаются выяснить, есть ли среди них те, что неизвестны науке. Также столкновение частиц позволяет создать условия, которые подобные тем, что были во Вселенной сразу после Большого взрыва. Это позволяет ученым приблизиться к разгадке тайны рождения Вселенной. Еще с помощью БАК физики ищут ответ на вопрос о том, почему во Вселенной больше материи, чем антиматерии, ведь в самом начале их было одинаковое количество.

Большой адронный коллайдер расположен на глубине 100 метров и длина основного кольца ускорителя частиц составляет 27 километров Фото: CERN

Теория заговора: Большой адронный коллайдер уничтожит наш мир

Сторонники теорий заговора вот уже почти 20 лет считают, что физики на БАК создадут что-то настолько опасное, что это приведет к уничтожению нашей планеты и всей Вселенной.

Самая популярная теория состоит в том, что ускоритель частиц создаст черную дыру, которая поглотит Землю. Вторая по популярности теория гласи, что эксперименты на БАК запустят распад ложного вакуума, что приведет к уничтожению Вселенной.

Большой адронный коллайдер разгоняет частицы до скорости, составляющей 99,99% скорости света Фото: CERN

Развенчание мифов о Большом адронном коллайдере

Хотя БАК заставляет частицы получать очень много энергии, это не означает, что он может создать черную дыру. Черная дыра — это объект с невероятно высокой плотностью, поэтому необходимо упаковать много материи или энергии в очень маленькое пространство. БАК просто не может этого сделать.

В то же время альтернативы Стандартной модели физики элементарных частиц предполагают, что такой мощный ускоритель частиц мог бы создавать одну крошечную черную дыру в секунду. Но чем меньше черная дыра, тем быстрее она испаряется из-за излучения Хокинга. То есть такая гипотетическая черная дыра исчезла бы чрезвычайно быстро, за доли секунды.

Теория распада ложного вакуума предполагает, что Вселенная не находится в своем самом низком возможном энергетическом состоянии. Это означает, что Вселенная в ее нынешнем виде является метастабильной, и существует ее более стабильная версия. Если какая-либо часть Вселенной достигнет этой стабильной конфигурации, то есть состояния истинного вакуума, вся Вселенная будет обречена на изменение, что положит конец существованию всего космоса. Но физики говорят, что БАК просто не может вызвать распад ложного вакуума из-за того, что энергии частиц для этого недостаточно.

Вселенная способна производить гораздо более энергичные частицы, чем БАК и они постоянно попадают на Землю. Частицы, известные как космические лучи получают такую энергию во время ускорения, что то, что делает БАК – просто детская забава.

Например, частица нейтрино с самой высокой энергией из когда-либо обнаруженных, прибывшая из космоса, имела в 100 000 раз большую энергию, чем частицы, которые сталкиваются в БАК.

Если бы одно лишь ускорение частиц могло привести к концу света, то существующие опасения по этому поводу должны были бы касаться космоса, а не подземелья в Швейцарии.

