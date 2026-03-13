Великий адронний колайдер може знищити наш світ: що кажуть фізики з цього приводу

Найбільший у світі прискорювач частинок працює з 2008 року і весь цей час прихильники теорій змови вказують на те, що там відбуваються експерименти, які знищать наш світ. Реальна фізика набагато цікавіша.

Великий адронний колайдер (ВАК) у ЦЕРН (Європейська організація з ядерних досліджень) розташований на кордоні Швейцарії та Франції глибоко під землею. Це найбільший у світі прискорювач частинок, який працює з 2008 року. У 2012 році фізики за допомогою експериментів на ВАК виявили бозон Гіггса, частинку, яка надає всім відомим частинкам масу. Хоча бозон Хіггса здається повністю завершив Стандартну модель фізики елементарних частинок, все ж вчені вважають, що десь ховаються невідомі частинки, які належить виявити. Вони можуть допомогти повністю розібратися з устроєм Всесвіту від найменших до найбільших масштабів. Але ось уже майже 20 років прихильники теорій змови навіяли собі та багатьом іншим людям, що БАК збирається знищити Всесвіт. Насправді це неможливо і ось чому, пише IFLScience.

Як працює Великий адронний колайдер?

Великий адронний колайдер розташований на глибині 100 метрів і довжина основного кільця прискорювача частинок становить 27 кілометрів. Цей колайдер розганяє частинки до швидкості, що становить 99,99% швидкості світла. Після цього частинки стикаються одна з одною. При цьому такий розгін частинок надає їм дуже високу енергію.

Зіткнення протонів та інших частинок створює нові частинки, і фізики намагаються з'ясувати, чи є серед них ті, що невідомі науці. Також зіткнення частинок дає змогу створити умови, які подібні до тих, що були у Всесвіті одразу після Великого вибуху. Це дозволяє вченим наблизитися до розгадки таємниці народження Всесвіту. Ще за допомогою ВАК фізики шукають відповідь на питання про те, чому у Всесвіті більше матерії, ніж антиматерії, адже на самому початку їх була однакова кількість.

Великий адронний колайдер розташований на глибині 100 метрів і довжина основного кільця прискорювача частинок становить 27 кілометрів Фото: CERN

Теорія змови: Великий адронний колайдер знищить наш світ

Прихильники теорій змови ось уже майже 20 років вважають, що фізики на БАК створять щось настільки небезпечне, що це призведе до знищення нашої планети і всього Всесвіту.

Найпопулярніша теорія полягає в тому, що прискорювач частинок створить чорну діру, яка поглине Землю. Друга за популярністю теорія свідчить, що експерименти на ВАК запустять розпад помилкового вакууму, що призведе до знищення Всесвіту.

Великий адронний колайдер розганяє частинки до швидкості, що становить 99,99% швидкості світла Фото: CERN

Розвінчання міфів про Великий адронний колайдер

Хоча ВАК змушує частинки отримувати дуже багато енергії, це не означає, що він може створити чорну діру. Чорна діра — це об'єкт з неймовірно високою щільністю, тому необхідно упакувати багато матерії або енергії в дуже маленький простір. ВАК просто не може цього зробити.

Водночас альтернативи Стандартної моделі фізики елементарних частинок припускають, що такий потужний прискорювач частинок міг би створювати одну крихітну чорну діру на секунду. Але що менша чорна діра, то швидше вона випаровується через випромінювання Гокінга. Тобто така гіпотетична чорна діра зникла б надзвичайно швидко, за частки секунди.

Теорія розпаду помилкового вакууму передбачає, що Всесвіт не перебуває у своєму найнижчому можливому енергетичному стані. Це означає, що Всесвіт у його нинішньому вигляді є метастабільним, і існує його більш стабільна версія. Якщо будь-яка частина Всесвіту досягне цієї стабільної конфігурації, тобто стану істинного вакууму, весь Всесвіт буде приречений на зміну, що покладе край існуванню всього космосу. Але фізики кажуть, що БАК просто не може викликати розпад помилкового вакууму через те, що енергії частинок для цього недостатньо.

Всесвіт здатен виробляти набагато більш енергійні частинки, ніж ВАК і вони постійно потрапляють на Землю. Частинки, відомі як космічні промені, отримують таку енергію під час прискорення, що те, що робить ВАК — просто дитяча забава.

Наприклад, частинка нейтрино з найвищою енергією з будь-коли виявлених, що прибула з космосу, мала в 100 000 разів більшу енергію, ніж частинки, що зіштовхуються в ВАК.

Якби одне лише прискорення частинок могло призвести до кінця світу, то побоювання, що існують з цього приводу, мали б стосуватися космосу, а не підземелля у Швейцарії.

