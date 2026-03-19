Шесть затмений, изменивших историю: они действительно стали предвестниками беды

Солнечное затмение впервые было задокументировано в Вавилоне в 8 веке до н.э. С тех пор люди связывали эти редкие небесные события со знамениями свыше. Ученым известны шесть случаев, когда затмения так или иначе повлияли на ход истории.

22 октября 2134 г. до н.э.: Солнечное затмение предвещает гибель Си и Хо

Одно из самых ранних упоминаний о затмении содержится в древнекитайском документе «Шу Цзин» (Книга истории), где описывается день, когда «Солнце и Луна не встретились гармонично».

Историки полагают, что речь идет о солнечном затмении, которое произошло 22 октября 2134 г. до н.э. Согласно легенде, два императорских астронома Си и Хо наплевательски отнеслись к своим обязанностям и напились на работе. Поэтому они не смогли предсказать грядущее затмение, за что были казнены императором.

28 мая 585 г. до н.э.: Солнечное затмение установило перемирие

Древнегреческий историк Геродот писал, что полное солнечное затмение стало причиной неожиданного прекращения огня между двумя армиями. Сражение происходило у реки Галис в центральной части современной Турции.

На протяжении пяти лет лидийцы и мидийцы боролись за контроль над Анатолией. Во время битвы при Галисе, также известной как Битва Затмения, небо внезапно потемнело, когда Солнце скрылось за Луной. Истолковав это явление как знак того, что боги хотят положить конец конфликту, солдаты сложили оружие и заключили перемирие.

27 августа 413 г. до н.э.: Лунное затмение и суеверия оказались смертельными для Афин

В разгар Пелопоннесской войны, многолетней борьбы между Афинами и Спартой, афинские солдаты потерпели поражение от сицилийского города-государства Сиракузы (союзника Спарты).

Афинский полководец Никий отдал приказ своим солдатам отступить на время. Но, согласно рассказу Плутарха, когда войска были готовы отплыть, произошло лунное затмение. Полководец Никий был суеверным человеком и решил отложить отплытие.

Этим воспользовались сиракузцы, ударив противника и разгромили афинян, что ослабило их позиции в Средиземноморье. Поражение на Сицилии ознаменовало начало конца афинского господства.

29 февраля 1504 г.: Лунное затмение спасло Христофора Колумба от голода

Спустя 12 лет после того, как Христофор Колумб высадился в Сан-Сальвадоре, он занимался исследованием побережья Центральной Америки. Первооткрыватель был вынужден сделать аварийную остановку на Ямайке из-за древесных жуков, которые стали причиной протечек в корабле.

Колумб провел на Ямайке более года ожидая помощи. Сперва местные жители приветствовали команду мореплавателя, но после отношения с командой испортились.

Колумбу помогло лунное затмение Фото: Oxford Science Archive

Тогда Колумб обратился к альманаху, который он взял с собой, и прочитал о предстоящем полном лунном затмении. Мореплаватель сказал ямайцам, что боги недовольны их враждебным настроем, поэтому окрасят луну в кроваво-красный цвет.

Затмение произошло в установленное время, испугав ямайцев. Островитяне снова начали помогать Колумбу и поставлять его команде провизию.

Многие историки скептически относятся к этому рассказу, хотя исследования показывают, что затмение действительно произошло в описываемый временной промежуток.

7 августа 1869 года: Солнечное затмение примирило ученых и коренных жителей Аляски

Джордж Дэвидсон, выдающийся астроном и исследователь, уже провел обследования нескольких регионов Аляски — тогда относительно неизведанной территории — когда в 1869 году отправился в научную экспедицию в долину Чилкат. Однако его предупредили, что местные индейцы чилкат были разгневаны какой-то американской провокацией и могут встретить его с оружием и копьями, а не с распростертыми объятиями.

Во время напряженной первой встречи 6 августа Дэвидсон объяснил, что приехал исключительно по научным причинам, сказав чилкатам, что особенно хочет наблюдать полное солнечное затмение на следующий день. Неизвестно, что чилкаты думали о затмении или предсказании Дэвидсона, но после события ученые смогли продолжить свои исследования.

29 мая 1919 года: Солнечное затмение подтверждает теорию Эйнштейна

В попытке проверить Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна, которой на тот момент было четыре года, английские ученые во главе с физиком сэром Артуром Эддингтоном воспользовались полным солнечным затмением.

(А). Видимое расположение звезды; (В). Настоящее расположение звезды Фото: NASA

Во время затмения, когда Луна заслоняла солнечный свет, вблизи Солнца стало видно больше звезд. Измерения, проведенные командой во время затмения, подтвердили, что звездный свет искривляется вокруг Солнца. Это было ранним подтверждением теории Эйнштейна о том, что массивные объекты искривляют ткань пространства-времени и что это искажение проявляется как гравитация.