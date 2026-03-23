Первый в мире ядерный реактор в разы старше, чем считалось: появился 2 млрд лет назад в Африке

Это кажется невероятным, однако древняя аномалия привела к открытию ядерного реактора возрастом два миллиарда лет в Африке.

Природа полна курьезных открытий: например, в 1970-х годах открытие показалось настолько невероятным, что ученые задумались о существовании более ранней цивилизации на Земле, которая задолго до людей использовала силу атома. Речь идет об образце урановой руды из древней африканской шахты, не соответствующий характеристикам природного материала, пишет Фокус.

Подобные вопросы рассматривали французский ученый Франсис Перрен с коллегами еще в 1972 году — им удалось обнаружить свидетельства чего-то удивительного. Данные указывают на то, что благодаря причуде природы, два миллиарда лет назад на Земле произошла ядерная реакция, которая до этого протекала в совершенно естественных условиях.

История началась с обнаружения аномалии в урановой руде из шахты недалеко от Окло, Габон. Тогда команда Перрена заметила, что один из образцов материала содержал немного меньше урана-235, чем ожидалось бы в природных месторождениях. Имеющаяся информация четко указывала на постоянное соотношение радиоактивного урана в руде. Однако образец из шахты Окло, вероятно, указывает на нечто совершенно иное.

Ученые не верили своим глазам: даже ничтожно малое количество отсутствующего урана-235, казалось, указывало на то, что некоторые изотопы были вынуждены разделиться. В современных условиях на Земле нечто подобное может происходить только одним способом: посредством ядерной реакции.

Последствия были очевидны и означали одну из двух возможностей — любопытно, что одна из них была настолько примечательна, что, как и аномальный образец, находящийся в распоряжении Перрена на заводе по переработке ядерного топлива во Франции, казалась невозможной. Ученые заинтересовались, как это можно объяснить естественным путем.

Перрен с коллегами рассмотрел не только возможность искусственного деления урановой руды, но также и то, как могла бы работать некая естественная версия этого процесса. Дальнейшие исследования подтвердили последнюю версию, став одним из самых замечательных открытий в истории человечества.

Отметим, что в своих исследованиях Перрен с коллегами обнаружили в руде следы продуктов деления — настоящие отпечатки пальцев природного образца урановой руды, подвергшейся делению. В 2019 году французский геолог Людовик Феррьер, куратор коллекции метеоритов и коллекции импактитов в Музее естественной истории в Вене, заявил, что другого объяснения попросту не было — все указывало на то, что урановая руда подверглась делению самостоятельно.

Исследователи отмечают, что в основе этого процесса лежат условия, необходимые для его протекания: примерно два миллиарда лет назад месторождения урана в Западной Африке, недалеко от современного Габона, должны были содержать достаточное количество урана-235 для достижения критической массы. Существует также один ключевой компонент — наличие воды, необходимой в качестве охлаждающего агента, замедляя нейтроны и позволяя происходить расщеплению атомов и обеспечивая контролируемое деление.

По словам австралийского геофизика Питера Вудса, природные процессы в Окло, произошедшие 2 миллиарда лет назад, с современным, созданным человеком легководным ядерным реактором. По сути, вода в Окло действовала как замедлитель, поглощая нейтроны и контролируя цепную реакцию.

По мере того, как произошло естественное давление, урана было достаточно для образования толстых, крупных залежей, которые способствовали процессу и сохранили древний природный реактор. Поскольку это произошло однажды, возможно, другие природные реакторы существовали в различных частях мира в аналогичных условиях окружающей среды, хотя они либо были разрушены со временем, либо остаются необнаруженными.

Для написания использовались материалы The Debrief, Natural History Museum.