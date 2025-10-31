Ученые нашли ядерный реактор возрастом 2 млрд лет: он работает до сих пор (фото)

На нашей планете существует естественный ядерный реактор в Габоне (Африка). Это чудо природы меняет представление об атомной энергетике и демонстрирует способность природы создавать сложные атомные процессы, о которых человечество и не подозревало.

На руднике Окло в Габоне концентрация урана-235 составляла 0,717%, а не 0,720%, как это обычно бывает. Эта небольшая разница, но она привела к потемнению и размягчению близлежащих пород. Ученые сделали вывод, что в этом месте на протяжении продолжительного периода времен вырабатывалось много тепла, пишет ecoticias.com.

Урановая руда имела полностью природное происхождение, что подтвердили анализы. В итоге, в этой руде были обнаружены следы продуктов распада, из чего исследователи сделали следующий вывод: естественный распад ядер произошел более 2 млрд лет назад без помощи каких-либо технологий. То есть люди не имели никакого отношения к этому. Естественным образом происходил этот процесс по нескольким причинам: высокое содержание урана, наличие воды, которая сыграла роль замедлителя нейтронов. В результате рудник Окло уникален по количеству геологических формаций.

Рудник Окло Фото: Wiki Commons

Природный "реактор" Окло является саморегулирующимся. Иными словами, уран достаточно нагревался под землей, вода вокруг него выкипала, а нейтроны двигались слишком быстро, чтобы атомы урана успевали их захватывать. Это тормозило тепловыделение и реакцию. А когда уран достаточно остывал, вода снова накапливалась, замедляя тем самым нейтроны и перезапуская "реактор". Такие циклы повторялись постоянно. Естественная система регулирования функционировала 150 000 лет и израсходовала 4535 кг урана, прежде чем окончательно остановилась. Водоросли, находившиеся в составе воды, концентрировали уран из растворенных глинистых минералов в подземных бассейнах, создавая условия критической массы, и одновременно вырабатывали кислород, который позволял урану растворяться в поверхностных породах. Сегодня ученые называют эти водоросли "первыми инженерами-атомщиками на Земле", потому что, по сути, они выполняли присущую этим специалистам работу.

Исследователи подсчитали, что "реактор" вырабатывал около 100 киловатт энергии, чего хватило бы для питания 800 телевизоров, 225 компьютеров или 25 сушилок для одежды. А всего-то нужны были водоросли и вода. Процесс формировался в уникальных условиях 2 млрд лет назад, когда содержание урана-235 составляло 3% от природного урана, что является минимальным условием для возникновения цепной реакции.

Эксперты из МАГАТЭ рассказали, что вода в Окло действовала как замедлитель, поглощая нейтроны и контролируя цепную реакцию, — точно так же, как и легководные реакторы (легководный реактор — ядерный реактор, где для замедления нейтронов и/или в качестве теплоносителя используется обычная вода, — прим. ред.).

В итоге, ядерный "реактор" Окло работает уже на протяжении 150 000 лет.

