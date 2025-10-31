Учені знайшли ядерний реактор віком 2 млрд років: він працює досі (фото)

На нашій планеті існує природний ядерний реактор у Габоні (Африка). Це диво природи змінює уявлення про атомну енергетику і демонструє здатність природи створювати складні атомні процеси, про які людство і не підозрювало.

На руднику Окло в Габоні концентрація урану-235 становила 0,717%, а не 0,720%, як це зазвичай буває. Ця невелика різниця, але вона призвела до потемніння і розм'якшення прилеглих порід. Учені зробили висновок, що в цьому місці протягом тривалого періоду часу вироблялося багато тепла, пише ecoticias.com.

Уранова руда мала повністю природне походження, що підтвердили аналізи. У підсумку, в цій руді було виявлено сліди продуктів розпаду, з чого дослідники зробили такий висновок: природний розпад ядер стався понад 2 млрд років тому без допомоги будь-яких технологій. Тобто люди не мали жодного стосунку до цього. Природним чином відбувався цей процес з кількох причин: високий вміст урану, наявність води, яка зіграла роль сповільнювача нейтронів. У результаті рудник Окло унікальний за кількістю геологічних формацій.

Рудник Окло Фото: Wiki Commons

Природний "реактор" Окло є саморегульованим. Іншими словами, уран достатньо нагрівався під землею, вода навколо нього википала, а нейтрони рухалися надто швидко, щоб атоми урану встигали їх захоплювати. Це гальмувало тепловиділення і реакцію. А коли уран достатньо остигав, вода знову накопичувалася, сповільнюючи тим самим нейтрони і перезапускаючи "реактор". Такі цикли повторювалися постійно. Природна система регулювання функціонувала 150 000 років і витратила 4535 кг урану, перш ніж остаточно зупинилася. Водорості, що перебували у складі води, концентрували уран із розчинених глинистих мінералів у підземних басейнах, створюючи умови критичної маси, і водночас виробляли кисень, що давав змогу урану розчинятися в поверхневих породах. Сьогодні вчені називають ці водорості "першими інженерами-атомниками на Землі", бо, по суті, вони виконували притаманну цим фахівцям роботу.

Дослідники підрахували, що "реактор" виробляв близько 100 кіловат енергії, чого вистачило б для живлення 800 телевізорів, 225 комп'ютерів або 25 сушарок для одягу. А всього-то потрібні були водорості та вода. Процес формувався в унікальних умовах 2 млрд років тому, коли вміст урану-235 становив 3% від природного урану, що є мінімальною умовою для виникнення ланцюгової реакції.

Експерти з МАГАТЕ розповіли, що вода в Окло діяла як сповільнювач, поглинаючи нейтрони і контролюючи ланцюгову реакцію, — так само, як і легководні реактори (легководний реактор — ядерний реактор, де для уповільнення нейтронів та/або як теплоносій використовується звичайна вода, — прим. ред.).

У підсумку, ядерний "реактор" Окло працює вже протягом 150 000 років.

