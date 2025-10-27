Сонячним панелям знайшли заміну в Японії: нове джерело забезпечить "нескінченною" енергією

В Японії провели перше у світі випробування високотемпературної надпровідної (ВТСП) котушки термоядерного синтезу, розробленої в компанії Helical Fusion.

ВТСП-котушка була створена для комерційного реактора. Вона здатна підтримувати стабільний струм в умовах надпровідності, відтворюючи магнітне середовище всередині термоядерного пристрою, пише interestingengineering.com.

Під час тестування було зафіксовано такі показники: стабільний надпровідний струм 40 кА в магнітному полі 7 Тесла за температури 15 К (-258 °C).

Helical Fusion у майбутньому має намір випробувати інтегрований демонстраційний пристрій Helix HARUKA, призначений для підтвердження стабільності та безперервності термоядерних реакцій. Його запустять через 5 років — перш ніж випробовувати пілотну термоядерну установку Helix KANATA. Від реактора очікують, що він працюватиме стабільно і цілодобово, генеруючи електроенергію.

Компанія побудує першу у світі комерційну термоядерну електростанцію на основі конструкції спірального стеларатора. Така конструкція забезпечує безперервне утримання плазми без необхідності зовнішнього джерела струму, що потенційно забезпечує більш тривалу і стабільну роботу порівняно з іншими моделями термоядерних реакторів.

Загальні витрати Японії на термоядерний синтез наразі становлять близько 100 мільярдів єн, що значно менше за трильйонні інвестиції, вкладені США і Китаєм останніми роками. Однак успіх компанії може допомогти уряду переключити увагу на масштабування внутрішніх проєктів у цій галузі.

Світові інвестиції в термоядерну енергетику зросли на 2,64 мільярда доларів з минулого року, але експерти вважають, що для комерційної життєздатності цієї технології потрібно набагато більше фінансування, йдеться у статті.

Серед приблизно 50 проєктів термоядерного синтезу в усьому світі проєкт Helical Fusion — один із небагатьох, які прагнуть задовольнити всім трьом комерційним критеріям: стабільне виробництво електроенергії, чистий приріст енергії та ремонтопридатність.

