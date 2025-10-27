Солнечным панелям нашли замену в Японии: новый источник обеспечит "бесконечной" энергией

В Японии провели первое в мире испытание высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) катушки термоядерного синтеза, разработанной в компании Helical Fusion.

ВТСП-катушка была создана для коммерческого реактора. Она способна поддерживать стабильный ток в условиях сверхпроводимости, воспроизводя магнитную среду внутри термоядерного устройства, пишет interestingengineering.com.

Во время тестирования были зафиксированы такие показатели: стабильный сверхпроводящий ток 40 кА в магнитном поле 7 Тесла при температуре 15 К (-258 °C).

Helical Fusion в будущем намерена опробовать интегрированное демонстрационное устройство Helix HARUKA, предназначенное для подтверждения стабильности и непрерывности термоядерных реакций. Оно будет запущено через 5 лет — прежде, чем испытывать пилотную термоядерную установку Helix KANATA. От реактора ожидают, что он будет работать стабильно и круглосуточно, генерируя электроэнергию.

Компания построит первую в мире коммерческую термоядерную электростанцию ​​на основе конструкции спирального стелларатора. Такая конструкция обеспечивает непрерывное удержание плазмы без необходимости внешнего источника тока, что потенциально обеспечивает более длительную и стабильную работу по сравнению с другими моделями термоядерных реакторов.

Общие расходы Японии на термоядерный синтез в настоящее время составляют около 100 миллиардов иен, что значительно меньше триллионных инвестиций, вложенных США и Китаем в последние годы. Однако успех компании может помочь правительству переключить внимание на масштабирование внутренних проектов в этой области.

Мировые инвестиции в термоядерную энергетику выросли на 2,64 миллиарда долларов с прошлого года, но эксперты считают, что для коммерческой жизнеспособности этой технологии требуется гораздо больше финансирования, говорится в статье.

Среди примерно 50 проектов термоядерного синтеза по всему миру проект Helical Fusion — один из немногих, стремящихся удовлетворить всем трем коммерческим критериям: стабильное производство электроэнергии, чистый прирост энергии и ремонтопригодность.

