Дружили еще в ледниковом периоде: самый древний друг человека жил 14 300 лет назад (фото)

Ученые обнаружили древнюю собачью кость, что позволяет предположить, что щенки были верными друзьями человека еще во времена охотников ледникового периода.

Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок, однако новое исследование намекает на то, что дружба между людьми и щенками на самом деле зародилась еще во времена охотников ледникового периода — более 14300 лет назад, пишет Фокус.

Эксперты обнаружили остатки челюстной кости в пещере Сомерсета. Команда использовала анализ ДНК для определения ее происхождения и обнаружила, что окаменелость принадлежала собаке, а не волку — ее датировали 14300 годами, периодом позднего верхнего палеолита.

Результаты делают кость самым ранним свидетельством одомашнивания собак в Великобритании, отодвигая предыдущие оценки на тысячи лет. Более того, авторы утверждают, что новые результаты дают беспрецедентное представление о происхождении связи между человеком и собакой, показывая, как долго на самом деле они были друзьями человека.

По словам одного из ведущих авторов исследования из Музея естественной истории, доктора Уильяма Марша, эти ранние одомашненные собаки были невероятно похожи на волков, но есть свидетельства того, что с ними обращались "как с людьми".

Стоимость кормления этих собак была высока, а потому тот факт, что они существовали бок о бок с людьми, означает, что они вероятно имели большое значение. Впрочем, ученые признают, что пока непонятно какую именно роль играли животные в мире людей — сторожевых или охотничьих животных, а, возможно, и в качестве компаньонов.

Фрагмент челюстной кости, обнаруженный в пещере Гофа, свидетельствует о самом раннем случае одомашнивания собак в Великобритании Фото: NHM London

В ходе исследования ученые из 17 учреждений проанализировали археологические образцы старше 10 000 лет, найденные во время раскопок в пещере Гофа в Сомерсете и Пинарбаши в Турции. Далее команда сравнила ДНК с ДНК более чем 1000 современных и древних собак и волков со всего мир. Результаты подтвердили, что кости принадлежали собакам, отодвинув самые ранние прямые свидетельства дружбы человека и собак более чем на 5000 лет назад.

По словам автора исследования Саймона Парфитта из Института археологии Университетского колледжа Лондона, первый признак того, что кости из пещеры Гофа принадлежат собакам, заключается в их необычно малом размере — это особенно очевидно в сравнении с крупными волками того времени.

Данные также указывают, что древние собаки и люди, вероятно, питались одним и тем же. Более того, находки указывают, что после смерти животными обращались также, как и с людьми.

При написании использовались материалы Nature, Daily Mail.