Дружили ще у льодовиковому періоді: найдавніший друг людини жив 14 300 років тому (фото)

Учені виявили давню собачу кістку, що дає змогу припустити, що цуценята були вірними друзями людини ще за часів мисливців льодовикового періоду.

Люди і собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, проте нове дослідження натякає на те, що дружба між людьми і цуценятами насправді зародилася ще за часів мисливців льодовикового періоду — понад 14300 років тому, пише Фокус.

Експерти виявили залишки щелепної кістки в печері Сомерсета. Команда використала аналіз ДНК для визначення її походження і виявила, що скам'янілість належала собаці, а не вовку — її датували 14300 роками, періодом пізнього верхнього палеоліту.

Результати роблять кістку найбільш раннім свідченням одомашнення собак у Великій Британії, відсуваючи попередні оцінки на тисячі років. Ба більше, автори стверджують, що нові результати дають безпрецедентне уявлення про походження зв'язку між людиною і собакою, показуючи, як довго насправді вони були друзями людини.

За словами одного з провідних авторів дослідження з Музею природної історії, доктора Вільяма Марша, ці ранні одомашнені собаки були неймовірно схожі на вовків, але є свідчення того, що з ними поводилися "як з людьми".

Вартість годівлі цих собак була висока, а тому той факт, що вони існували пліч-о-пліч із людьми, означає, що вони ймовірно мали велике значення. Утім, науковці визнають, що наразі незрозуміло, яку саме роль відігравали тварини у світі людей — сторожових чи мисливських тварин, а, можливо, і як компаньйони.

Фрагмент щелепної кістки, виявлений у печері Гофа, свідчить про найбільш ранній випадок одомашнення собак у Великій Британії Фото: NHM London

Під час дослідження вчені з 17 установ проаналізували археологічні зразки віком понад 10 000 років, знайдені під час розкопок у печері Гофа в Сомерсеті та Пінарбаші в Туреччині. Далі команда порівняла ДНК з ДНК більш ніж 1000 сучасних і стародавніх собак і вовків з усього світу. Результати підтвердили, що кістки належали собакам, відсунувши найбільш ранні прямі свідоцтва дружби людини і собак більш ніж на 5000 років назад.

За словами автора дослідження Саймона Парфітта з Інституту археології Університетського коледжу Лондона, перша ознака того, що кістки з печери Гофа належать собакам, полягає в їхньому незвично малому розмірі — це особливо очевидно, якщо порівнювати з великими вовками того часу.

Дані також вказують, що стародавні собаки і люди, ймовірно, харчувалися одним і тим самим. Ба більше, знахідки вказують, що після смерті з тваринами поводилися так само, як і з людьми.

Під час написання використовували матеріали Nature, Daily Mail.