На побережье Австралии найдено окно в прошлое: поможет раскрыть тайну зарождения сложной жизни

Исследователи заявили, что в заливе Шарк-Бей обнаружены странные микробы, которые в будущем могут раскрыть тайны зарождения сложной жизни.

На западном побережье Австралии только что обнаружили настоящее окно в прошлое: в заливе Шарк-Бей обнаружены странные строматолиты и микробные маты, которые, как считается, может раскрыть тайны зарождения сложной жизни, пишет Фокус.

Обычному человеку они могут показаться скоплением камней и слизи, однако на самом деле, по словам ученых, они кишат микробной жизнью. По сути, эти строматолиты являются живыми "реликвиями" древних экосистем, процветавших на Земле миллиарды лет назад.

Ученые полагают, что первые пузырьки кислорода, заполнившие атмосферу ранней Земли, вероятно, образовались в древних строматолитах. По сути, можно сказать, что человечество обязано своим существованием этим грудам камней.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы понять, какие еще секреты нашего прошлого могут раскрыть эти экосистемы. Теперь, благодаря десятилетиям исследований ученым известно, как ранняя жизнь проложила свой путь сквозь эти "живые камни". Недавно ученые приступили к самому масштабному генеалогическому исследованию: поиску наших великих микробных предков, архей Асгарда.

Анализ ученых привел к открытию ключевой подсказки, которая может помочь объяснить, как развивалась сложная жизнь на Земле. Отметим, что археи Асгарда изначально были названы в честь скандинавских богов. Эта удивительная группа микробов находится на пороге одного из самых значительных событий в эволюции жизни: происхождения сложных клеток, из которых состоят растения и животные, известные как эукариоты.

Поле строматолитов в заливе Шарк-Бей, Западная Австралия Фото: Brendan Burns

Доказательства, обнаруженные учеными, свидетельствуют о том, что археи Асгарда являются ближайшими родственниками эукариот. И что на ранней Земле именно "брак" древней археи Асгарда и бактерии привел к появлению первых эукариот. Считается, что они образовали древнее партнерство: делили ресурсы и физически взаимодействовали, что привело к появлению первых сложных клеток.

В новом исследовании команда использовала ковры залива Шарк-Бей в качестве "семени" для создания культур этих древних микробов. Команда обнаружила, что археи Асгарды не были одни — на самом деле они взаимодействовали с бактериями, любящими сульфаты.

Ученые секвенировали ДНК Аскардов, чтобы точно расшифровать, как эти микробы функционируют на генетическом уровне. Команда также использовала искусственный интеллект для моделирования того, как белки могли вести себя в мире до появления эукариот. Имеющиеся данные указывали на то, что эти два микроба обменивались питательными веществами — простыми словами, они сотрудничали.

Авторы также использовали электронную криотомографию, что позволило им наблюдать клетки и структуры в нанометровом масштабе. В результате ученым впервые в истории удалось показать прямое воздействие археона Асгарда и бактерий. Крошечные нанотрубки соединяли два организма — возможно, отражая то, что их великие предки делали на ранней Земле, что в конечном итоге привело к взрывному развитию сложной жизни, какой мы ее знаем.

При написании использовались материалы Current Biology, UNSW Sydney, Indigenous Knowledge, Science Alert.