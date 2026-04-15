Известный залив стал смертельной ловушкой для китов: морские гиганты исчезают навсегда (фото)

Исследователи заявили, что столкновения лодок с китами превратили залив Сан-Франциско в смертельную ловушку для крупнейших животных в мире — серых китов. Данные указывают на то, что почти пятая часть китов, попавших в залив, никогда не покидает его.

Люди, к счастью, больше не охотятся на серых китов, и туры по наблюдению за китами зависят от их присутствия, однако человек по-прежнему представляет серьезную угрозу выживанию морских гигантов. Новое исследование показало, что благодаря людям залив Сан-Франциско стал смертельной ловушкой для серых китов (Eschrichtius robustus), пишет Фокус.

Новое исследование было проведено командой из Университета штата Сонома и, как считают ученые, могут помочь объяснить, почему серые киты не пошли по пути восстановления популяции горбатых китов после прекращения широкомасштабного китобойного промысла.

По словам ученых, подобно другим крупным китам, серые киты совершают эпические миграции из полярных вод, где они кормятся, в тропики для размножения. В случае самой большой популяции серых китов это приводит их из Северной Аляски в Мексику — наблюдения показывают, что в последние годы многие из них останавливаются в заливе Сан-Франциско.

К сожалению, даже такой гигантский хвост кита бывает трудно заметить, особенно в плохих погодных условиях Фото: NOAA

К сожалению, залив с таким большим количеством людей вокруг него заполнен кораблями — увы, в результате столкновений с лодками киты редко выживают. По словам ведущего автора исследования Джозефин Слаатхауг, серые киты большую часть времени проводят глубоко под водой, что затрудняет их обнаружение в условиях тумана, которые часто бывают в заливе Сан-Франциско. Кроме того, залив является оживленным путем, а пролив Золотые Ворота служит узким местом, через которое весь транспорт и киты должны входить и выходить. Команда обнаружила, что по меньшей мере 18% серых китов, заходящих в залив Сан-Франциско, погибают там, и эта цифра может быть намного выше.

До 2018 года серых китов редко замечали в заливе Сан-Франциско. Однако ученые считают, что туман, возможно, заставлял людей игнорировать присутствие морских гигантов, но когда в Арктике было много пищи, отдых в Сан-Франциско лишь откладывал их прибытие в тропические места размножения. Считается, что увеличение числа китов, заходящих в залив, связано с тем, что у многих китов теперь недостаточно жировых запасов, чтобы добраться до Нижней Калифорнии и обратно в Арктику, не найдя по пути пищи. В свою очередь, считается, что более скудные сезоны кормления являются следствием изменения климата.

В результате потери запасов пищи и опасностей, связанных с путешествием, популяция серых китов в восточной части Северного Тихого океана резко сократилась на 50% с 2016 года — более того, ученые заметили лишь небольшое количество детенышей. Хотя несколько серых китов недавно были впервые за столетия замечены в Атлантике, статус вида как "наименьшая угроза" в Красной книге МСОП теперь находится под серьезным сомнением.

Пока на пляже проводят вскрытие одного кита, вдали от берега умирает другой Фото: NOAA

Команда использовала данные, предоставленные гражданскими учеными, и смогла идентифицировали 114 китов, зашедших в залив Сан-Франциско в период с 2018 по 2025 год, по их меткам. Причем, 36 из них были замечены только в 2025 году. Идентификационные признаки сравнивались с 70 тушами китов, найденными в этом районе. Некоторые из погибших китов были слишком сильно разложены для идентификации, но 21 удалось сопоставить с теми, которых видели живыми. За тот же период в окружающих регионах было зарегистрировано гораздо больше случаев гибели китов.

По словам соавтора исследования Бека Лейна из Центра прибрежных исследований, по меньшей мере пятая часть морских гигантов, идентифицированных в заливе Сан-Франциско, впоследствии погибли в этом районе. Более широкий анализ случаев выброса китов на берег внутри и за пределами залива Сан-Франциско показал, что более 40% этих китов погибли от травм, полученных в результате столкновений с судами. Некоторые другие смерти были связаны с недоеданием, но причина многих случаев неизвестна. Залив Сан-Франциско, возможно, все еще может предложить много пищи для мелких морских млекопитающих, но в нем мало того, что нужно серому киту.

При написании использовались материалы Frontiers in Marine Science, IFLScience.