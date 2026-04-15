Загробная жизнь кита раскрывает тайну глубоководной биологии Южного океана: что обнаружили ученые

Исследователи обнаружили тушу кита на дне антарктического океана — это помогло раскрыть тайны глубоководной биологии.

В 2010 году морские биологи сорвали джекпот, исследуя ледяные глубины океана вокруг Антарктиды. Ученые наткнулись на гигантский скелет кита, который был полностью очищен от туш множеством глубоководных организмов в течение многих лет. Эта случайная находка позволила не просто идентифицировать новых видов, но также предоставила беспрецедентную возможность заглянуть в то, как глубоководные экосистемы умудряются процветать, несмотря на все трудности, пишет Фокус.

Глубоководный мир вокруг Антарктиды представляет собой пустынное пространство, где температура колеблется около нуля. Фотосинтезирующие растения являются основой большинства пищевых цепей, но в отсутствие света организмам приходится искать другие источники питания. Один из способов — морской снег, поток органических обломков, падающих из верхних слоев океана в глубины. Другой способ — останки китов, опустившиеся на морское дно, которые могут служить обильным пиром, часто длящимся много месяцев, если не лет и даже десятилетий.

Однако найти и изучить останки китов в глубинах океана вовсе непросто. Немногие из обнаруженных были найдены в умеренных или тропических водах, но до экспедиции из Великобритании на борту научно-исследовательского судна "Джеймс Кук" в январе 2010 года в Антарктиде не было найдено ни одного.

По словам профессора океанологии и научной коммуникации в Университете Саутгемптона Джона Копли, в настоящее время единственный способ найти останки китов на морском дне — это проплыть прямо над ними на подводном аппарате. В новом исследовании ученые заканчивали погружение дистанционно управляемого подводного аппарата, когда заметили ряд светлых блоков, которые оказались позвонками кита на морском дне.

Скелет длиной 10,7 метра был обнаружен в подводном кратере недалеко от Южных Сандвичевых островов на глубине 1444 метров. Позже ученые провели анализ ДНК и установили, что это антарктический малый полосатик (Balaenoptera bonaerensis), самый многочисленный кит-полосатик в мировом океане.

По словам исследователей, к моменту обнаружения тело находилось в продвинутой стадии разложения, от него почти не осталось мяса или жира. На этой заключительной стадии бактерии расщепляют липиды, хранящиеся в костях кита, высвобождая химическую энергию, которая, в свою очередь, поддерживает жизнь множества морских организмов.

Результаты показали, что благодаря хемосинтетическому процессу кости все еще были полны организмов-падальщиков. Среди тех, кто поедал останки, было по меньшей мере девяти новых для науки видов, включая новый вид ракообразных-изоподов, напоминающих подводных мокриц, и ранее неописанный вид Lepetodrilus, разновидность морской улитки. Исследователям также удалось идентифицировать удивительного зомби-червя, поедающего кости, известного как Osedax.

Напомним, ранее мы писали о том, что серый кит десятилетиями поддерживает экосистему на дне океана.

Ранее Фокус писал о том, что тушу коровы сбросили в море и нечаянно призвали "спящих монстров": о них мало что известно.

