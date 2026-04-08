Тушу коровы сбросили в море и нечаянно призвали "спящих монстров": о них мало что известно (видео)

Исследователи провели эксперимент в Южно-Китайском море, сбросив тушу коровы на глубину 1629 метров — на пиршество тут же явились восемь неожиданных гостей.

Тихоокеанская спящая акула (Somniosus pacificus) — одна из крупнейших хищных акул в мире, однако она остается малоизученной из-за своего неуловимого поведения в отдаленных, глубоких видах. Поэтому ученые были весьма удивлены, когда сбросили тушу коровы в Южно-Китайское море и восемь из этих хищников явились "к столу", пишет Фокус.

Изначально ученые планировали исследовать процессы, происходящие, когда туша кита падает на морское дно. Отметим, что это событие известно как "падение кита" и может поддерживать целые сообщества глубоководных организмов в течение десятилетий, обеспечивая концентрированный источник пищи в среде, в остальном бедной питательными веществами.

Чтобы смоделировать это, ученые сбросили тушу коровы на глубину 1629 метров. Само погружение также было снято на видео: кадры выявили появление неожиданных гостей в лице восьми тихоокеанских спящих акул. К слову, это первое известное появление этого вида в данном регионе, что предоставило интересную новую информацию.

В результате ученым удалось получить первые кадры хищнического и обычного поведения спящих акул. Например, исследователи обнаружили, что акулы впереди уступали свои места для кормления отдельным акулам, приближающимся к туше сзади в очереди.

По словам автора исследования Хань Тянь из Университета Сунь Ятсена и Южно-Гуандунской лаборатории морских наук и инженерии в Китае, такое поведение хищников предполагает, что приоритет в кормлении определяется интенсивностью индивидуальной конкуренции, даже в глубоководных условиях, что отражает стратегию выживания, подходящую для не одиночного поиска пищи среди тихоокеанских спящих акул.

Команда также обнаружила, что акулы длиной 2,7 метра и более агрессивно нападали на тушу коровы в сравнении с более мелкими акулами, которые, как правило, были более осторожны и демонстрировали целенаправленное круговое движение. Предполагается, что высоко агрессивное поведение акул, наблюдаемое на кадрах, предполагает, что в этом регионе по-прежнему много источников пищи в глубоководных районах.

Изучая видео, ученые также заметили втягивание глаз, которые, вероятно, является защитной адаптацией глаз хищников во время кормления, поскольку у тихоокеанских спящих акул нет "третьего века" или мигательной перепонки, которая наблюдается у многих других видов животных, таких как кошки и рептилии.

Кадры также указывают на то, что некоторые акулы были заражены паразитами в виде копепод, однако идентифицировать их не удалось. Спящие акулы родственны гренландским акулам, и известно, что у обоих видов в глазах есть паразиты. Среди других организмов, замеченных на видео, были рыбы-улитки и множество видов глубоководных амфипод.

Спящие акулы широко распространены и были обнаружены в водах Северного Тихого океана от Японии до Аляски, на юг до Нижней Калифорнии и даже Тонганского желоба. Однако считается, что они предпочитают более холодные воды. Ученые заметили хищников вблизи Соломоновых островов и Палау — считается, что эта группа представляет собой самую южную точку их ареала.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые впервые сняли на видео спящую белую акулу.

Ранее Фокус писал о том, что люди удивлены, обнаружив, что акулы могут тихонько спать на морском дне: как это возможно.

При написании использовались материалы Ocean-Land-Atmosphere Research, IFLScience.