Люди удивлены, обнаружив, что акулы могут тихонько спать на морском дне: как это возможно (видео)

В Сети разместили новое видео, на котором видны несколько акул, мирно спящих на морском дне. Многие пользователи были удивлены, так как широко распространено мнение о том, что акулы не спят, а некоторые, такие как большие белые акулы, и вовсе умрут, если остановятся, пишет Фокус.

На самом деле, по словам ученых, ситуация немного сложнее. Видео было заснято у побережья города Пуэбла в Мексике, а на кадрах, вероятно запечатлены акулы-няньки (Ginglymostomatidae). Этот вид — один из немногих, которые могут "спать как обычно".

По словам исследователей, акулы-няньки, как и другие придонные акулы, могут "спать" или отдыхать, неподвижно лежа на дне, при этом, продолжая, дышать, прокачивая воду через жабры с помощью специальной мускулатуры и брызгалец (отверстий позади глаз), что позволяет им не задохнуться, в отличие от других акул.

Акулы-няньки также известны своей медлительностью и широкой, приплюснутой головой, маленькими глазами и характерными усиками на нижней челюсти, помогающими искать пищу. Представители этого вида неагрессивны, но они могут укусить, если их спровоцировать.

Исследователи отмечают, что основной особенностью акул-нянек считается расположение рта снизу и наличие брызгалец за глазами, что позволяет акулам дышать, лежа неподвижно на морском дне. Окраска варьируется от желто-коричневой до серо-коричневой, а у молодняка есть пятна.

Акулы-няньки могут достигать в длину от 0,75 до 4,3 метра, а их вес максимально может достигать около 110 килограммов. Представители этого вида, как правило, питаются крабами, моллюсками, осьминогами, морскими ежами и мелкой рыбой — для этого они используют всасывающий механизм рта.

