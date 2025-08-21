С белыми глазами и ярко-оранжевой кожей: у берегов Коста-Рики замечена совершенно особенная акула

Исследователи впервые в истории зарегистрировали первую в своем роде ярко-оранжевую акулу-няньку у берегов Коста-Рики. Случай также считается первым в истории зарегистрированным случаем ксантезизма у этого вида в Карибском море.

Related video

Океан покрывает большую часть планеты и является домом для невероятного количества видов. Некоторые из них могут иметь по-настоящему устрашающий вид: от лобстеров Барби до диско-червей и прочего. Однако в мире акул, вид, как правило, полагается на острые зубы и скорость, чтобы произвести впечатление, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Совершенно особенная акула в Карибском море

И все же один вид акул выбрал совершенно иной подход, нежели скрытная серая акула – впервые в истории в Карибском море была зарегистрирована ярко-оранжевая акула-нянька.

Акула-нянька (Ginglymostoma cirratum) была замечена в водах Коста-Рики во время спортивной рыбалки недалеко от национального парка Тортугеро в прошлом году. Известно, что акула была поймана на глубине 37 метров, имела длину около 2 метров и желто-оранжевую кожу. Это указывает на состояние, известное как ксантохромизм, и является первым задокументированным случаем ксантохромизма у этого вида и первым обнаружением вида в Карибском море.

Кроме того, у акулы были совершенно белые глаза "без видимых радужных оболочек" вместо типичных черных, что, по мнению исследователей, указывает на редкий случай альбиносного ксантохромизма, а не просто на ксантохромизм. Отметим, что до сих пор среди хрящевых рыб Карибского моря или тихоокеанского побережья Коста-Рики не было зарегистрировано ни одного полного или частичного случая.

Почему акула-нянька имеет такой странный вид?

Считается, что ксантохромизм возникает из-за генетики – это нарушение пигментации, которое вызывает избыток желто-оранжевых тонов на коже, волосах или мехе животных, сходное с меланизмом или лейцизмом. Оно встречается у самых разных видов. Однако считается, что это состояние может снижать выживаемость, поскольку делает животных более заметными для хищников.

Акулы-няньки считаются хищниками среднего уровня, питающимися мелкой рыбой, моллюсками и ракообразными. Ученые отмечают, что размер пойманной акулы позволяет предположить, что оранжевая особь достигла размеров взрослой особи. Любопытно, что необычная пигментация похоже не повлияла на выживаемость особи.

Хотя известно, что это состояние имеет генетическую основу, авторы признают, что в формировании оранжевого оттенка могут участвовать и другие факторы. Среди этих факторов, как полагают ученые:

инбридинг;

стрессовые факторы окружающей среды;

повышенная температура;

гормональный дисбаланс.

Ученые также надеются, что дальнейшие исследования естественной генетической изменчивости акул-нянек, а также условий окружающей среды северной части Карибского бассейна могут пролить свет на эти вопросы.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые впервые засняли, как питаются акулы-няньки.

Ранее Фокус писал о том, что нечто неожиданное помогает акулам бороться с болезнями: ученые только что обнаружили его.