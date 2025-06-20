Нечто неожиданное помогает акулам бороться с болезнями: ученые только что обнаружили его

Акулы не только невероятные хищники, но также известны своей сильной иммунной системой. Однако их способы достижения этого очень отличаются от наших, поскольку у животных нет лимфатических узлов и других органов, связанных с борьбой с инфекциями.

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Предыдущие исследования акул уже показали, что животные на самом деле могут вырабатывать многие из защитных клеток и антител, которые есть и у нас. Однако теперь ученые обнаружили еще один весьма неожиданный инструмент в борьбе за поддержание жизнедеятельности акул: их поджелудочную железу, пишет IFLScience.

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Роль поджелудочной железы в жизни животных

У млекопитающих поджелудочная железа играет важную роль как в эндокринной, так и в экзокринной системах. В частности, поджелудочная железа помогает нам регулировать уровень сахара в крови и вырабатывает пищеварительные ферменты. Любопытно, что это происходит и у акул, но их поджелудочные железы также вырабатывают антитела и регулируют определенные белые кровяные клетки для защиты.

Новое исследование было проведено аспирантом Медицинской школы Университета Мэриленда Томасом Хиллом и доцентом Хелен Дули. В своей работе ученые сосредоточились на том, чтобы проверить, играют ли поджелудочные железы акул какую-либо роль в иммунной системе животных.

Ученые сосредоточились на изучении акул-нянек (Ginglymostoma cirratum), которых Дули изучает более 20 лет. В ходе исследования ученым удалось идентифицировать иммунные клетки в поджелудочной железе, которые обычно связаны со вторичными лимфоидными органами, такими как селезенка, лимфатические узлы или миндалины других животных.

Результаты показали, что рассматриваемые кластеры иммунных клеток были В-клетками, которые имеют решающее значение для выработки антител, связывающихся с определенными антигенами (патогенными) и помогающих их устранить.

Неожиданный инструмент в борьбе с болезнями

Изначально ученые предположили, что полученные результаты были ошибочными, но дальнейшее исследование обнаружило больше кластеров в других образцах от акул. Оказалось, эти кластеры идентифицировали наиболее эффективные В-клетки для борьбы с инфекциями, процесс, который также происходит в селезенке.

Далее ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить, вырабатывает ли поджелудочная железа антитела, как предполагалось в предыдущей работе, Хилл и Дули иммунизировали одну акулу белком, а другую — вакциной от COVID-19.

На следующем этапе ученые исследовали поджелудочные железы акул несколько недель спустя и обнаружили антитела, специфичные к антигенам, которые получили соответствующие акулы. Результаты указывают на то, что поджелудочные железы акул действительно вырабатывали клетки для иммунного ответа.

Ученые предполагают, что эти антитела, вероятно, высвобождаются из поджелудочной железы в кишечник акул для защиты от патогенов. Это также говорит о том, что иммунные ответы могут быть вызваны в нелимфоидных органах.

Теперь ученые планируют выяснить, ведут ли себя поджелудочные железы человека подобным образом. Если это так, это может объяснить, почему наши поджелудочные железы подвержены воспалению, особенно с учетом того, что этот иммунный ответ был выработан древними существами, такими как акулы.

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