Щось несподіване допомагає акулам боротися з хворобами: вчені щойно виявили його

Акули не тільки неймовірні хижаки, але також відомі своєю сильною імунною системою. Однак їхні способи досягнення цього дуже відрізняються від наших, оскільки у тварин немає лімфатичних вузлів та інших органів, пов'язаних із боротьбою з інфекціями.

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Попередні дослідження акул уже показали, що тварини насправді можуть виробляти багато із захисних клітин і антитіл, які є й у нас. Однак тепер учені виявили ще один вельми несподіваний інструмент у боротьбі за підтримання життєдіяльності акул: їхню підшлункову залозу, пише IFLScience.

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Роль підшлункової залози в житті тварин

У ссавців підшлункова залоза відіграє важливу роль як в ендокринній, так і в екзокринній системах. Зокрема, підшлункова залоза допомагає нам регулювати рівень цукру в крові та виробляє травні ферменти. Цікаво, що це відбувається і в акул, але їхні підшлункові залози також виробляють антитіла і регулюють певні білі кров'яні клітини для захисту.

Нове дослідження було проведене аспірантом Медичної школи Університету Мериленду Томасом Гіллом і доцентом Хелен Дулі. У своїй роботі вчені зосередилися на тому, щоб перевірити, чи відіграють підшлункові залози акул якусь роль в імунній системі тварин.

Вчені зосередилися на вивченні акул-няньок (Ginglymostoma cirratum), яких Дулі вивчає понад 20 років. Під час дослідження вченим вдалося ідентифікувати імунні клітини в підшлунковій залозі, які зазвичай пов'язані з вторинними лімфоїдними органами, такими як селезінка, лімфатичні вузли або мигдалини інших тварин.

Результати показали, що розглянуті кластери імунних клітин були В-клітинами, які мають вирішальне значення для вироблення антитіл, що зв'язуються з певними антигенами (патогенними) і допомагають їх усунути.

Несподіваний інструмент у боротьбі з хворобами

Спочатку вчені припустили, що отримані результати були помилковими, але подальше дослідження виявило більше кластерів в інших зразках від акул. Виявилося, ці кластери ідентифікували найбільш ефективні В-клітини для боротьби з інфекціями, процес, який також відбувається в селезінці.

Далі вчені зосередилися на тому, щоб з'ясувати, чи виробляє підшлункова залоза антитіла, як передбачалося в попередній роботі, Гілл і Дулі імунізували одну акулу білком, а іншу — вакциною від COVID-19.

На наступному етапі вчені досліджували підшлункові залози акул кілька тижнів потому і виявили антитіла, специфічні до антигенів, які отримали відповідні акули. Результати вказують на те, що підшлункові залози акул дійсно виробляли клітини для імунної відповіді.

Вчені припускають, що ці антитіла, ймовірно, вивільняються з підшлункової залози в кишківник акул для захисту від патогенів. Це також говорить про те, що імунні відповіді можуть бути викликані в не лімфоїдних органах.

Тепер вчені планують з'ясувати, чи поводяться підшлункові залози людини подібним чином. Якщо це так, це може пояснити, чому наші підшлункові залози схильні до запалення, особливо з огляду на те, що цю імунну відповідь виробили стародавні істоти, такі як акули.

Раніше Фокус писав про те, що якщо акули зупиняться, вони помруть: вчені розповіли, чи дійсно це так.