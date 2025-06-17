Якщо акули зупиняться, вони помруть: учені розповіли, чи справді це так

Акули є одними з найгрізніших хижаків в океані, а їхня репутація йде далеко попереду них. Однак останнім часом науковці розвіюють дедалі більше міфів про те, чи справді акули є такими агресивними, чому нападають на людей і чи необхідно їм постійно бути в русі.

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Одним із поширених міфів про акул є твердження про те, що хижакам необхідно постійно перебувати в русі — якщо акули зупиняться, вони помруть. Але чи справді це так? За словами дослідників, насправді все залежить від обставин, пише IFLScience.

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За словами біолога зі збереження морського середовища Девіда Шиффмана, насправді деякі види дихають, пропускаючи воду через зябра, пливучи вперед. Інші можуть лежати на дні й перекачувати воду через зябра.

Хто сказав, що акули повинні постійно рухатися

Як і багато інших міфів, твердження, що акулам необхідно рухатися, щоб вижити, має під собою певну основу. Все зводиться до того, як акули дихають: як і інші риби, вони роблять це, вбираючи воду через рот і пропускаючи її через зябра, що дає змогу кисню з води дифундувати в кровотік тварини. Однак на відміну від інших риб, зокрема й кісткових, до яких належать акули, в акул відсутні деякі важливі м'язи та кістки, що дають змогу їхнім родичам контролювати свої зябра.

Оскільки в акул немає анатомічного обладнання, щоб перекачувати воду через зябра на свій розсуд, то вчені довгий час припускали, що хижаки використовують інший метод дихання. Один із них називається "таранна вентиляція" і передбачає проштовхування вентиляції всередину тварини. По суті, ідея полягає в тому, що вода надходить до рота акули під час запливу, так само як якби нам довелося зіткнутися з вхідним поривом вітру, щоб набрати в легені повітря.

Науковці не помилялися: багато риб, особливо акули, насправді використовують таранну вентиляцію для дихання, а деякі, як-от білі акули, акули-мако та китові акули, обмежуються лише одним цим методом. Простими словами, якщо ці види перестануть рухатися або надто сповільняться, вони перестануть отримувати кисень, а отже помруть. Представників цих видів також називають "обов'язковими таранними вентиляторами" — риби, які зобов'язані дихати таким чином або якось інакше.

Але дійсність така, що цих видів насправді не так вже й багато: з понад 400 відомих видів акул лише близько 20% є облігатними таранними вентиляторами. Що ж щодо решти?

Китові акули є найбільшими рибами в океані Фото: Shutterstock

Як насправді дихають більшість акул у світі

Якщо більшість акул у світі не використовують таранну вентиляцію і не мають правильного налаштування для високоточного управління зябрами, то як вони дихають? За словами дослідників, вони просто використовують свої щічні м'язи, щоб активно всмоктувати воду в рот — ця техніка відома як "буккальна помпа".

Цей метод здається складнішим і трудомісткішим, але насправді старший, ніж таранний спосіб вентиляції. Вчені вважають, що перші акули, предки сучасних видів, були скоріше всмоктувальними та хитливими, ніж тараном.

Цікаво, що багато видів навіть сьогодні дотримуються цього методу: наприклад, акули-няньки або тигрові акули — два види, мабуть, названі так через дуже різний ступінь лютості. Учені зазначають, що ці вила насправді можуть припинити плавати, коли їм захочеться, і часто саме це і роблять. Наприклад, акули-няньки "ходять" по морському дну, використовуючи свій грудний плавник, а часом буквально закопуються в пісок, коли самки стикаються з настирливими залицяннями наполегливих самців.

Ще більш нерухомим видом вважається акула-ангел: вона проводить свій день, зарившись у пісок, ідеально замаскована своїм сірим, коричневим і чорним забарвленням. Представники цього виду ховаються в засідці, чекаючи, коли на відстані ковтка пропливуть дрібні рибки. Коли риба, яка нічого не підозрює, наближається, акула кидається вгору, засмоктує рибу у свою величезну пащу і проковтує її цілком.

Однак насправді, за словами дослідників, більшість акул не дотримуються одного способу, а використовують їхню комбінацію, перемикаючись між ними залежно від того, з якою швидкістю вони борознять океан.

Акула-ангел проводить більшу частину дня, зарившись у пісок Фото: Shutterstock

Чи помре акула, якщо зупиниться?

Загалом дослідники зазначають, що для 95% акул ідея про те, що вони впадуть, якщо коли-небудь перестануть рухатися, просто не відповідає дійсності. Більшість із них можуть дихати, використовуючи таранну вентиляцію; багато хто з них так робить — але навряд чи комусь із них це потрібно.

Попередні дослідження лимонних акул, здатних перемикатися між двома способами дихання, показували, що тваринам насправді легше продовжувати плисти та дозволяти воді прибувати до них, аніж залишатися на місці та всмоктувати воду щокам.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили важливий секрет найбільшої в історії Землі акули.