Если акулы остановятся, они умрут: ученые рассказали, действительно ли это так

Акулы являются одними из самых грозных хищников в океане, а их репутация идет далеко впереди них. Однако в последнее время ученые развеивают все больше мифов о том, действительно ли акулы являются такими агрессивными, почему нападают на людей и необходимо ли им постоянно быть в движении.

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Одним из распространенных мифов об акулах является утверждение о том, что хищникам необходимо постоянно находиться в движении — если акулы остановятся, они умрут. Но действительно ли это так? По словам исследователей, на самом деле все зависит от обстоятельств, пишет IFLScience.

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По словам биолога по сохранению морской среды Дэвида Шиффмана, на самом деле некоторые виды дышат, пропуская воду через жабры, плывя вперед. Другие могут лежать на дне и перекачивать воду через жабры.

Кто сказал, что акулы должны постоянно двигаться

Как и многие другие мифы, утверждение, что акулам необходимо двигаться, чтобы выжить, имеет под собой некоторую основу. Все сводится к тому, как акулы дышат: как и другие рыбы, они делают это, вбирая воду через рот и пропуская ее через жабры, что позволяет кислороду из воды диффундировать в кровоток животного. Однако в отличие от других рыб, в том числе и костных, к которым относятся акулы, у акул отсутствуют некоторые важные мышцы и кости, позволяющие их сородичам контролировать свои жабры.

Поскольку у акул нет анатомического оборудования, чтобы перекачивать воду через жабры по своему усмотрению, то ученые долгое время предполагали, что хищники используют другой метод дыхания. Один из них называется "таранная вентиляция" и предполагает проталкивание вентиляции внутрь животного. По сути, идея заключается в том, что вода поступает в рот акулы во время заплыва, как если бы нам пришлось столкнуться с входящим порывом ветра, чтобы набрать в легкие воздух.

Ученые не ошибались: многие рыбы, особенно акулы, на самом деле используют таранную вентиляцию для дыхания, а некоторые, такие как белые акулы, акулы-мако и китовые акулы — ограничиваются лишь одним этим методом. Простыми словами, если эти виды перестанут двигаться или слишком замедлятся, они перестанут получать кислород, а следовательно умрут. Представителей этих видов также называют "обязательными таранными вентиляторами" — рыбы, которые обязаны дышать таким образом или как-то иначе.

Но действительность такова, что этих видов на самом деле не так уж много: из более чем 400 известных видов акул лишь около 20% являются облигатными таранными вентиляторами. Что же насчет остальных?

Китовые акулы являются крупнейшими рыбами в океане Фото: Shutterstock

Как на самом деле дышат большинство акул в мире

Если большинство акул в мире не используют таранную вентиляцию и не обладают правильной настройкой для высокоточного управления жабрами, то как они дышат? По словам исследователей, они попросту используют свои щечные мышцы, чтобы активно всасывать воду в рот — эта техника известна как "буккальная помпа".

Этот метод кажется более сложным и трудоемким, но на самом деле старше, чем таранный способ вентиляции. Ученые считают, что первые акулы, предки современных видов, были скорее всасывающими и качающими, чем тараном.

Любопытно, что многие виды даже сегодня придерживаются этого метода: например, акулы-няньки или тигровые акулы — два вида, по-видимому, названные так из-за очень разной степени свирепости. Ученые отмечают, что эти вилы на самом деле могут прекратить плавать, когда им захочется, и часто именно это и делают. Например, акулы-няньки "ходят" по морскому дну, используя свой грудной плавник, а порой буквально закапываются в песок, когда самки сталкиваются с настырными ухаживаниями настойчивых самцов.

Еще более неподвижным видом считается акула-ангел: она проводит свой день, зарывшись в песок, идеально замаскированная своей серой, коричневой и черной окраской. Представители этого вида таятся в засаде, ожидая, когда на расстоянии глотка проплывут мелкие рыбки. Когда ничего не подозревающая рыба приближается, акула бросается вверх, засасывает рыбу в свою огромную пасть и проглатывает ее целиком.

Однако на самом деле, по словам исследователей, большинство акул не придерживаются одного способа, а используют их комбинацию, переключаясь между ними в зависимости от того, с какой скоростью они бороздят океан.

Акула-ангел проводит большую часть дня, зарывшись в песок Фото: Shutterstock

Умрет ли акула, если остановится?

В целом, исследователи отмечают, что для 95% акул идея о том, что они упадут, если когда-нибудь перестанут двигаться, просто не соответствует действительности. Большинство из них могут дышать, используя таранную вентиляцию; многие из них так делают — но вряд ли кому-то из них это нужно.

Предыдущие исследования лимонных акул, способных переключаться между двумя способами дыхания, показывали, что животным на самом деле легче продолжать плыть и позволять воде прибывать к ним, чем оставаться на месте и всасывать воду щекам.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли важный секрет крупнейшей в истории Земли акулы.