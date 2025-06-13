Нюхають і дихають окремо: вчені розповіли, що акули роблять ніздрями, якщо в них немає легенів

Коли люди хочуть щось обнюхати, вони вдихають запах за допомогою легень і втягують молекули запаху з вдихуваного нами повітря через спеціальні нервові клітини в нашому носі. Однак усе відбувається зовсім інакше, коли йдеться про акул.

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Така поведінка обнюхування спостерігається у багатьох тварин і називається реакцією Флемана, коли здебільшого перемикаються на використання рота для виявлення хімічних сигналів, що передаються через вологу, про це пише IFLScience.

Усі ці обнюхування належать до складної нюхової системи, яка має свої власні особливі ділянки мозку для інтерпретації сигналів у навколишньому середовищі. Людям, які дихають повітрям, легше уявити, що ми відчуваємо запахи на суші, але океан сповнений нюхової інформації.

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Як акули відчувають запахи

Виявлення запахів має вирішальне значення для виживання хижаків в океані, але на відміну від людей їхня нюхова система повністю відокремлена від дихальної системи. Простими словами, зябра і легені — для акул не мають значення, оскільки вони нюхають і дихають окремо.

По суті, те, що ми вважаємо ніздрями, насправді являє собою багатошарову структуру, відому як "розетка", яка виявляє запахи у воді. Цей нюховий орган значно різниться у різних видів акул і скатів, що утворюють групу пластиножаберних, але вчені все ще не впевнені, як ці відмінності впливають на функції.

Дослідникам відомо, що ніздрі є воротами в розетку, і вода може або надходити природним чином, коли акула пливе вперед, або у деяких видів є схожі на вії крихітні волосинки, які допомагають направляти воду.

Для чого акули використовують запахи

Цей процес неймовірно важливий і є одним із ключових способів, за допомогою яких ці хижаки можуть зосередитися на здобичі. Виявлення запаху може бути специфічним для ніздрів, тому, якщо акула відчує щось цікаве зліва від себе, вона може піти й досліджувати в цьому напрямку. Дослідники також зазначають, що запах поводиться по-різному в океані порівняно з повітрям.

За словами Джелле Атема з Бостонського університету, вони з колегами виявили, що акули не просто шукають найвищу концентрацію запаху у воді, а й об'єднують її з іншою інформацією з навколишнього середовища. Наприклад, хижаки також шукають течію — ці два фактори разом і роблять їх такими ефективними.

Раніше Фокус писав про те, що хтось залишає на тілах акул дірки та рани: дослідники щойно розсекретили мучителя.