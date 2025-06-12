Хтось залишає на тілах акул дірки та рани: дослідники щойно розсекретили мучителя

У новому дослідженні вчені склали новий словник травм акул — це вселяє надію на розкриття секретів цього виду, який все ще залишається мало вивченим.

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Океан вкриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й одних із найгрізніших хижаків на Землі — великих білих акул. За останні десятиліття акули заробили репутацію "бездушних морських психопатів" з поганою репутацією. Однак тепер учені виявили, що самим акулам насправді загрожує безліч небезпек — про це йдеться в журналі Frontiers in Marine Science, пише IFLScience.

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Словник травм в океані

За словами старшого наукового співробітника Каліфорнійського проєкту з вивчення білих акул і співавтора нового дослідження Скота Андерсона, у новій роботі вони з колегами склали "атлас" шрамів і ран, виявлених на акулах. Усі ці деталі, по суті, розповідають про взаємодію тварин одна з одною, навколишнім середовищем, здобиччю і людьми.

Команда зазначає, що більшість зі шрамів, виявлених на тілах акул, насправді досить помітні, щоб їх можна було класифікувати. Наприклад, майже ідеально круглий отвір на тілі великої білої акули свідчить про те, що на неї напала акула-різак — дивний маленький виродок у світі акул, який буквально вириває шматки плоті з тіла жертви. Водночас вузькі прямі лінії, прорізані на тілі морських хижаків, імовірно, свідчить про напад косаток, які полюють за печінкою акул.

Недостатньо вивчений вид

Великі білі акули є одними з найбільш вивчених видів пластиножаберних з більш ніж 21 000 інструментально відстежуваних днів, задокументованими регіональними тенденціями популяції та секвенованим геномом. І все ж, за словами команди, попри десятиліття цілеспрямованого аналізу, цільового туризму і спостереження за природною історією, в наших знаннях все ще є значні прогалини.

Наприклад, науці все ще невідомо, яким є період вагітності білої акули, де вони народжують дитинчат, а також те, коли й де вони спаровуються. Дослідникам також мало відомо про те, як тварини взаємодіють зі здобиччю, хижаками та одна з одною.

У новому дослідженні вчені склали "щоденник на основі шрамів акул". У результаті вдалося з'ясувати, як швидко загоюються травми акул і який вони мають вигляд. Команда також вважає, що ці шрами можуть багато розповісти про життя акул в океані.

Наприклад, у багатьох видів акул самці повинні кусати самку, щоб утримувати її під час спарювання. З іншого боку, щоразу, коли вчені бачили докази таких укусів, вони майже завжди були повністю або частково загоєними. Це вказує на те, що акули, ймовірно, спаровуються у відкритому океані.

Дослідники також виявили сліди на тілах акул, які залишили люди. Йдеться про шрами від гвинтів човнів, які в більшості випадків виявляються смертельними. Водночас заплутування в рибальських снастях можна визначити за "білим відбитком" (опіком від мотузки), який іноді показує спіральне скручування волосіні.

Раніше Фокус писав про те, що щось в океані безжально випатрало велику білу акулу: вчені розшукали вбивцю.