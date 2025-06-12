Кто-то оставляет на телах акул дыры и раны: исследователи только что рассекретили мучителя

В новом исследовании ученые составили новый словарь травм акул — это вселяет надежду на раскрытие секретов этого вида, который все еще остается мало изученным.

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Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, в том числе и одних из самых грозных хищников на Земле — больших белых акул. За последние десятилетия акулы заработали репутацию "бездушных морских психопатов" с дурной репутацией. Однако теперь ученые обнаружили, что самим акулам на самом деле угрожает множество опасностей — об этом говорится в журнале Frontiers in Marine Science, пишет IFLScience.

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Словарь травм в океане

По словам старшего научного сотрудника Калифорнийского проекта по изучению белых акул и соавтора нового исследования Скота Андерсона, в новой работе они с коллегами составили "атлас" шрамов и ран, обнаруженных на акулах. Все эти детали, по сути, рассказывают о взаимодействии животных друг с другом, окружающей средой, добычей и людьми.

Команда отмечает, что большинство из шрамов, обнаруженных на телах акул, на самом деле достаточно различимы, чтобы их можно было классифицировать. Например, почти идеально круглое отверстие на теле большой белой акулы свидетельствует о том, что на нее напала акула-резак — странный маленький уродец в мире акул, который буквально вырывает куски плоти из тела жертвы. В то же время узкие прямые линии, прорезанные на теле морских хищников, вероятно, свидетельствует о нападении косаток, охотящихся за печенью акул.

Недостаточно изученный вид

Большие белые акулы являются одними из наиболее изученных видов пластиножаберных с более чем 21 000 инструментально отслеживаемых дней, задокументированными региональными тенденциями популяции и секвенированным геномом. И все же, по словам команды, несмотря на десятилетия целенаправленного анализа, целевого туризма и наблюдения за естественной историей, в наших знаниях все еще есть значительные пробелы.

Например, науке все еще неизвестно, каким является период беременности белой акулы, где они рожают детенышей, а также то, когда и где они спариваются. Исследователям также мало известно о том, как животные взаимодействуют с добычей, хищниками и друг с другом.

В новом исследовании ученые составили "дневник на основе шрамов акул". В результате удалось выяснить, как быстро заживают травмы акул и как они выглядят. Команда также считает, что эти шрамы могут многое рассказать о жизни акул в океане.

Например, у многих видов акул самцы должны кусать самку, чтобы удерживать во время спаривания. С другой стороны, каждый раз, когда ученые видели доказательства таких укусов, они почти всегда были полностью или частично зажившими. Это указывает на то, что акулы, вероятно, спариваются в открытом океана.

Исследователи также обнаружили следы на телах акул, которые оставили люди. Речь идет о шрамах от винтов лодок, которые в большинстве случаев оказываются смертельными. В то же время запутывание в рыболовных снастях можно определить по "белому отпечатку" (ожогу от веревки), который иногда показывает спиральное скручивание лески.

Ранее Фокус писал о том, что нечто в океане безжалостно распотрошило большую белую акулу: ученые разыскали убийцу.