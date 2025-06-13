Нюхают и дышат отдельно: ученые рассказали, что акулы делают ноздрями, если у них нет легких

Когда люди хотят что-то обнюхать, они вдыхают запах с помощью легких и втягивают молекулы запаха из вдыхаемого нами воздуха через специальные нервные клетки в нашем носу. Однако все происходит совсем иначе, когда речь идет об акулах.

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Такое поведение обнюхивания наблюдается у многих животных и называется реакцией Флемана, когда в основном переключаются на использование рта для обнаружения химических сигналов, передающихся через влагу, об этом пишет IFLScience.

Все эти обнюхивания относятся к сложной обонятельной системе, которая имеет свои собственные особые области мозга для интерпретации сигналов в окружающей среде. Как дышащим воздухом людям легче представить, что мы чувствуем запахи на суше, но океан полон обонятельной информации.

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Как акулы чувствуют запахи

Обнаружение запахов имеет решающее значение для выживания хищников в океане, но в отличие от людей их обонятельная система полностью отделена от дыхательной системы. Простыми словами, жабры и легкие — для акул не имеет значения, так как они нюхают и дышат отдельно.

По сути, то, что мы считаем ноздрями, на самом деле представляет собой многослойную структуру, известную как "розетка", которая обнаруживает запахи в воде. Этот обонятельный орган значительно различается у разных видов акул и скатов, образующих группу пластиножаберных, но ученые все еще не уверены, как эти различия влияют на функции.

Исследователям известно, что ноздри являются воротами в розетку и вода может либо поступать естественным образом, когда акула плывет вперед, либо у некоторых видов есть похожие на реснички крошечные волоски, помогающие направлять воду.

Для чего акулы используют запахи

Этот процесс невероятно важен и является одним из ключевых способов, с помощью которых эти хищники могут сосредоточиться на добыче. Обнаружение запаха может быть специфичным для ноздрей, поэтому, если акула почувствует нечто интересное слева от себя, она может пойти и исследовать в этом направлении. Исследователи также отмечают, что запах ведет себя по-разному в океане в сравнении с воздухом.

По словам Джелле Атема из Бостонского университета, они с коллегами обнаружили, что акулы не просто ищут самую высокую концентрацию запаха в воде, но также объединяют ее с другой информацией из окружающей среды. Например, хищники также ищут течение — эти два фактора вместе и делают их такими эффективными.

Ранее Фокус писал о том, что кто-то оставляет на телах акул дыры и раны: исследователи только что рассекретили мучителя.